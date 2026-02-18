В Киеве подтвердили отдельную встречу Мединского и Умерова в Женеве

Tекст: Елизавета Шишкова

В Киеве подтвердили встречу помощника президента России Владимира Мединского и секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Женеве, передает РИА «Новости». Официальная представительница Умерова Диана Давитян заявила, что переговоры прошли после основного раунда и длились около полутора часов.

«После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены председатели двух делегаций – Умеров и Мединский соответственно, а также (глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде) Давид Арахамия», – сообщила Давитян в эфире украинского телеканала «Общественное».

Темы обсуждения на этой встрече не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что провел встречу с представителями украинской стороны в Женеве.

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась обратно в Москву.