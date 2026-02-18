Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
ЕК потребовала от Киева восстановить нефтепровод «Дружба»
Киевскому режиму необходимо срочно провести ремонт трубопровода «Дружба», чтобы возобновить транзит российского сырья в Венгрию и Словакию, заявили в Еврокомиссии.
Брюссель обратился к Киеву с требованием восстановить поврежденный участок магистрали, передает Ura.ru со ссылкой на Sky News.
Требование прозвучало на фоне отказа Хорватии осуществлять транзит российской нефти.
Ранее один из отрезков «Дружбы» получил повреждения, из-за чего поставки топлива в ряд стран Европы, включая Венгрию, прекратились. В Будапеште расценили инцидент как прямую угрозу национальной энергетической безопасности.
Компания «Укртранснафта» заявляла о технической готовности возобновить прокачку в направлении венгерских и словацких потребителей. Однако руководство предприятия так и не приняло окончательного решения о запуске транзита.
В сентябре Владимир Зеленский объявил о прекращении поставок российской нефти в Словакию. Венгрия и Словакия призывали Еврокомиссию остановить удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба».
