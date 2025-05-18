Константинов назвал передачу Крыма УССР волюнтаристским решением

Константинов заявил о правовых нарушениях при передаче Крыма УССР в 1954 году

Tекст: Дарья Григоренко

Константинов заявил, что решение о передаче Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году было волюнтаристским, принятым с многочисленными правовыми ошибками. Он подчеркнул, что при передаче были нарушены положения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР, а само решение принималось кулуарно и в спешке, передает РИА «Новости».

Константинов добавил, что решение не пользовалось популярностью даже среди партийных коллег Хрущева. По его словам, Крым передавали скорее как символический подарок к 300-летию Переяславской рады, а не исходя из социально-экономических причин. Глава парламента отметил, что Украина не может претендовать на полуостров, поскольку его передача произошла внутри единого государства – СССР.

В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что передача Крыма Украине в 1954 году объяснялась политическими интересами генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и необходимостью заручиться поддержкой украинских руководителей в ЦК КПСС.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входящий тогда в состав РСФСР.

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