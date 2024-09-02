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    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

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    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня

    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он отметил, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

    1 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Конец режима» украинского лидера Владимира Зеленского наступит в ближайшие месяцы, такое мнение выразил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком (Ким Шмитц).

    Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

    «От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

    Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.

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    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

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    2 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

    «Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

    «Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.

    По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

    «Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.

    Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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    1 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    В Сумах после взрывов повреждены два предприятия

    Прокуратура: В Сумах после взрывов повреждены два предприятия

    Tекст: Валерия Городецкая

    После взрывов на территории города Сумы в северной части Украины получили повреждения два предприятия, заявили в прокуратуре Сумской области.

    По информации ведомства, повреждены производственное и складское помещение одного предприятия и цех другого, передает РИА «Новости».

    В четверг пожар начался на одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов.

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    1 сентября 2024, 22:16 • Новости дня
    Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда назвал абсурдом заявления экс-главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинг о договоренностях между ним и Владимиром Зеленским по поводу терактов на «Северных потоках», сообщил телеканал Republika.

    «Я воспринял эти заявления, в первую очередь - бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд», – приводит РИА «Новости» слова Дуды.

    По его словам, это выглядит абсурдом с «политической стороны».

    Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Зеленским и Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для подрыва газопроводов «Северных потоков».

    Между тем, в Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «польский след» в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев.

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    1 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков рассказал об отношении Путина к Харрис

    Песков: Путин считает Харрис предсказуемым кандидатом, как и Байдена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости главы США Джо Байдена также относятся и к кандидату на этот пост Камале Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что у Москвы нет предпочтительного кандидата на пост президента США, но демократ на этой должности был бы более предсказуемым, передает РИА «Новости».

    То, что Путин говорил о предсказуемости Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис, подчеркнул Песков.

    При этом Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    Ранее Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    1 сентября 2024, 23:01 • Новости дня
    Песков рассказал о «жестком и бескомпромиссном» диалоге Путина и Байдена

    Песков: Разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким, но со стороны США не было намерения продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, стало очевидно, что говорить с США не о чем, с их стороны был «дефицит готовности продолжать диалог».

    Ранее Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    До этого Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    1 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Энергетический объект поврежден в Харькове

    Минэнерго Украины: В Харькове поврежден объект энергетической инфраструктуры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харькове на фоне взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в минэнерго Украины.

    Сейчас ведется ликвидация последствий атаки, сообщили в украинском ведомстве. О каком именно объекте идет речь, не уточняется, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников под Харьковом.

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    1 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    По информации ведомства, киевский режим в воскресенье предпринял попытку атаковать объекты на российской территории, около 18.15 она была пресечена, передает РИА «Новости».

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщило ведомство.

    Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    1 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    В Кремле усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

    Песков: У Трампа вряд ли получится завершить конфликт на Украине за сутки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп вряд ли сможет завершить украинский конфликт за сутки при помощи «волшебной палочки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    В течение суток завершить конфликт невозможно, вряд ли у Трампа для этого есть «волшебная палочка», заявил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля предположил, что, если следующий американский президент в своей инаугурационной речи заявил, что США выступают за мир и сворачивают все программы помощи Украине и призывают сесть за стол переговоров, «тогда в целом, к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве».

    Песков подчеркнул, что это гипотетические рассуждений «из области фантастики».

    Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    1 сентября 2024, 14:44 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по развитию Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.

    Совещание пройдет в рамках поездки Путина на Дальний Восток, где у главы государства также запланировано выступление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    Кроме того, в начале нового учебного года российский лидер пообщается со школьниками, а в конце недели примет участие в Едином дне голосования.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в Монголию.

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    1 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Минобороны: Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи российских вертолетов Ка-52М ударили ракетами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате личный состав и техника ВСУ были уничтожены, передает ТАСС.

    Ранее «Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курском приграничье.

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    2 сентября 2024, 00:45 • Новости дня
    Участки железной дороги в Белгороде арестованы по делу Рината Ахметова

    Участки железной дороги в Белгороде арестованы по делу о спонсировании терроризма Ринатом Ахметовым

    Tекст: Вера Басилая

    Участки железной дороги общей протяженностью 1 км 335 м в Белгороде, принадлежащие связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым компании «Метинвест Евразия», арестованы до декабря, следует из судебных материалов.

    Ринат Ахметов является владельцем группы SCM Holdings Limited, в которую входит металлургический холдинг «Метинвест». Следствие заподозрило компанию в финансировании ВСУ. Было установлено, что с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», зарегистрированного в Москве, лица из числа руководителей и бенефициаров SCM Holdings Limited перечисляли деньги украинским воинским формированиям, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Басманный районный суд Москвы арестовал  имущество и активы компании «Метинвест Евразия», в том числе дочернего ООО «Белгородметаллоснаб» и учредителя –компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.»  Арес был наложен на доли в компаниях, а также десять зданий в Севастополе, шесть – в Симферополе. Кроме того, арестованы шесть железнодорожных путей общей протяженностью 1 км 335 м и земельный участок в Белгороде, металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн, а также автомобили и счета в банках.

    Напомним, дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России.

    В апреле прошлого года Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

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    1 сентября 2024, 15:36 • Новости дня
    Очереди к Крымскому мосту выросли почти до 800 машин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту суммарно с обеих сторон в воскресенье днем ожидают почти 800 автомобилей, сообщает Telegram-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

    Как говорится в сообщении, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 590 транспортных средств, со стороны Керчи находятся 200 транспортных средств, передает «Интерфакс».

    Время ожидания досмотра в очереди со стороны Кубани составляет два часа, с обратной стороны – час.

    В прошлое воскресенье в очереди на подходах к Крымскому мосту скопилось более 560 автомобилей.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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