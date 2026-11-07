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МИД обвинил НАТО и ЕС в разрушении системы безопасности Европы
Спровоцированный НАТО и ЕС кризис в Европе перечеркнул прежнюю архитектуру безопасности и потребовал от Москвы решительных мер, заявило Министерство иностранных дел России в аналитическом материале «Об усилиях СССР и России по утверждению коллективной безопасности».
МИД в материале, опубликованном на сайте ведомства, заявил, что кризис потребовал от России ответных защитных шагов в виде специальной военной операции, чем была подведена черта под прежней системой безопасности в Европе.
В документе подчеркивается, что Россия и ранее Советский Союз на протяжении десятилетий предлагали проекты коллективной безопасности в Европе и Евразии, но инициативы по созданию единого договорно-правового пространства отвергались Западом, который расширял НАТО, блокировал адаптацию ДОВСЕ, сводил на нет венские меры доверия и выходил из ключевых договоров об ограничении вооружений.
«У России, как и ее предшественника СССР, никогда не наблюдалось дефицита доброй воли в вопросах, касающихся международного сотрудничества в интересах обеспечения коллективной безопасности», – отмечается в материале.
МИД напоминает о вкладе СССР в создание ООН, ОБСЕ и разрядку между СССР и США, а также о послевоенных предложениях по общеевропейскому договору и даже готовности вступить в НАТО, которые были отвергнуты западными странами, предпочитавшими сохранять и наращивать военные блоки.
В качестве альтернативы нынешней модели Москва продвигает инициативу президента России Владимира Путина по формированию в Евразии новой архитектуры равной и неделимой безопасности, в развитие которой в сентябре 2026 года Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мьянма и Таджикистан объявили о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности, призванной объединить механизмы сотрудничества вокруг принципов суверенного равенства, цивилизационного многообразия и отказа от доминирования одной державы или группы государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности в Минске заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.
В пятницу Вашингтон заявил о необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.