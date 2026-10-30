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    30 октября 2026, 14:50 • В мире

    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум

    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум
    @ Ron Sachs/CNP/ZUMA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Не дразните русских» – Пентагон призвал европейских союзников по НАТО, особенно власти Эстонии, Латвии и Литвы, смягчить публичную риторику о якобы «российской угрозе». По словам экспертов, чрезмерный негатив в адрес Москвы со стороны европейцев стал проблемой для Вашингтона. Как отреагируют на американское требование европейские лидеры?

    Представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными призывами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал рекомендации, был руководитель политического отдела военного ведомства Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что «поддразнивание» русских неприемлемо. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Штаты рассылку просьб не подтвердили. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сообщили в Пентагоне. Министерства обороны трех балтийских стран не ответили на запросы агентства.

    Риторика о «российской угрозе» стала устойчивым элементом публичных выступлений ряда европейских политиков: Россию регулярно называют «ключевым вызовом» безопасности, а в отдельных выступлениях звучат утверждения о якобы готовящейся «агрессии» против восточных стран НАТО. Такая повестка служит обоснованием для наращивания военных бюджетов и расширения программ перевооружения.

    За последний год Эстония заключила контракты на приобретение девяти американских систем HIMARS, включая ракеты M57 с дальностью до 300 км, и девяти южнокорейских систем Chunmoo с сопоставимой дальностью. По данным Financial Times, оборонные расходы республики в 2026 году выросли на 42%, до 2,4 млрд евро, или 5,4% ВВП.

    На этой неделе эстонский министр обороны Мартин Херем сообщил, что страна намерена построить около 150 оборонительных бункеров в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийской оборонительной линии. По словам министра, около 100 сооружений разместят на государственных землях, еще 50 – на муниципальных и частных участках.

    Литва принимает срочные меры перед «российской угрозой»: проводит массовые учения, вводит всеобщий призыв в армию, а также пытается вернуть на свою территорию солдат США. Кроме того, Вильнюс ведет с Вашингтоном переговоры о возможном размещении американского ядерного оружия.

    Не отстает и Латвия: премьер-министр страны Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для «противостояния» России. Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас призывает «сохранять стойкость и делать больше» для поддержки Украины. «Хотя, конечно, нашей общественности все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – оговорилась она.

    Российские власти неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает.

    Накануне на пресс-конференции по итогам форума Россия – Африка Владимир Путин отметил, что в случае военного конфликта с Европой победителей не будет. «Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне в 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся. Но они сейчас не добились своей цели нанести «стратегическое поражение» России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – подчеркнул президент.

    «Примечательно, что позиция Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживается американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий. При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной.

    «Сейчас Европа находится на перепутье: некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой,

    пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам, – напомнил Карасин. – Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам».

    США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации, отметил в свою очередь Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. «Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – пояснил он.

    При этом, добавил собеседник, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает Козюлин.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает аналитик. Эксперт счел примечательным, что

    сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии.

    Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах – членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его оценкам, с одной стороны, фокус США на украинском конфликте постепенно ослабевает, а с другой – Вашингтон готов прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО. Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики», – детализировал аналитик.

    Ткаченко допускает, что ЕС отреагирует на призыв США «правильно» и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ. Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле.

    «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией.

    Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    С ним согласен и Козюлин. По его прогнозам, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил эксперт.

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