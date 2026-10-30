Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Минздраве исключили смягчение проверки документов при покупке сигарет
Минздрав России не планирует вводить новые требования или послабления в части проверки документов для подтверждения возраста при покупке табачной и никотинсодержащей продукции, сообщили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что разработанный проект приказа в целом носит технический характер, передает ТАСС. «Никаких новых требований или послаблений не вводится: как и прежде, продавец обязан убедиться в достижении покупателем 18 лет и при сомнении потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст», – сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что проект не меняет сложившуюся практику, а государственная политика по борьбе с курением остается прежней. Документ был подготовлен в рамках плановой работы по переизданию действующего приказа, срок которого истекает 1 сентября 2027 года.
Единственным содержательным дополнением стало включение в перечень временного удостоверения личности лица без гражданства в России, так как такой документ предусмотрен законом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство здравоохранения предложило пополнить перечень документов для подтверждения возраста при покупке табака временным удостоверением личности лица без российского гражданства.
В начале месяца глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.
В феврале замглавы Минздрава Олег Салагай заявил о заметном сокращении потребления алкогольной и табачной продукции в стране.