В Пулково опровергли сообщения о якобы едва не столкнувшихся самолете и машине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Воздушное судно авиакомпании «Руслайн» и автомобиль ПАО «Яковлев» не находились под угрозой столкновения 26 октября в петербургском аэропорту Пулково. Подобная информация, распространяющаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Формулировка, что борт «едва не столкнулся с автомобилем», не соответствует действительности. 26 октября при подготовке к вылету в Нарьян-Мар экипаж авиакомпании «Руслайн» применил торможение: автомобиль ПАО «Яковлев» пересек маршрут руления воздушного судна», – пояснили в управляющей компании.

Там добавили, что рейс в итоге был выполнен благополучно. В настоящий момент ситуация находится на контроле Росавиации и оператора аэропорта.

Ранее в социальных сетях появились публикации о якобы едва не случившемся инциденте в Пулково. В сообщениях говорилось, что пилоты «Руслайна» «прибегли к экстренному торможению и скорректировали направление движения носовой стойки шасси для предотвращения столкновения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пять человек погибли в ЧП с грузовым самолетом в аэропорту Майами.

Ранее в Казахстане решили создать комиссию по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways.

До этого Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента с задевшими друг друга на рулежной дорожке самолетами в аэропорту Шереметьево.