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Грузия призвала украинского главу ПА ОБСЕ не вмешиваться в правосудие
Грузия расценила как «вмешательство в независимое правосудие» призыв президента ПА ОБСЕ, украинского депутата Никиты Потураева отказаться от рассмотрения в Конституционном суде иска правящей «Грузинской мечты» о запрете пяти радикальных оппозиционных партий, начавшегося 21 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все международные организации вместо политических заявлений должны дождаться решения КС.
«Если у них после этого будут претензии правового характера, то пусть говорят о них, а не делают политические заявления», – сказал он.
«Политические заявления являются грубым вмешательством в независимость грузинского правосудия», – подчеркнул Кобахидзе.
Потураев отметил, что «очень обеспокоен» процессом в Конституционном суде Грузии. По его мнению, это подрывает принцип политического плюрализма. С аналогичными заявлениями выступают и некоторые другие политики и институты, например, ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу).
Телекомпания «Имеди» напомнила, что в последние годы Украина запретила 18 политических партий, и это решение было поддержано в том числе Потураевым.