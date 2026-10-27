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Без света остались пять областей Украины
Абоненты в пяти областях Украины остались без электроснабжения
Часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Отключения зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
Также сообщается об отключениях на подконтрольных ВСУ частях Донецкой и Запорожской областей. В «Укрэнерго» уточнили, что перебои связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более полумиллиона человек на Украине лишились электроснабжения в результате повреждений энергетической инфраструктуры.
В тот же день в Житомирской области свыше 900 населенных пунктов остались без света.
На прошлой неделе в десяти областях на Украине произошли частичные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов.