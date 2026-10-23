Полмиллиона украинцев остались без света из-за повреждения энергообъектов

Минэнерго Украины: Более 500 тыс. жителей остались без электроэнергии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 500 тыс. человек на Украине остались без электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

Без света остается часть жителей Волынской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областей. Подача электроэнергии также приостановлена на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Из-за сетевых ограничений в течение всего дня в ряде регионов применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.

В ряде областей Украины из-за дефицита в энергосистеме с прошлой недели ежедневно вводят графики отключения электричества и прибегают к аварийным мерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Днепропетровске возникли перебои в подаче электроэнергии после прогремевших в городе взрывов.

В понедельник национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о частичном отключении электричества в 10 областях из-за повреждения объектов.

В субботу украинское Минэнерго зафиксировало повреждения энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны.