Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Полмиллиона украинцев остались без света из-за повреждения энергообъектов
Минэнерго Украины: Более 500 тыс. жителей остались без электроэнергии
Более полумиллиона человек на Украине лишились электроснабжения в результате повреждений энергетической инфраструктуры.
Более 500 тыс. человек на Украине остались без электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Без света остается часть жителей Волынской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областей. Подача электроэнергии также приостановлена на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Из-за сетевых ограничений в течение всего дня в ряде регионов применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.
В ряде областей Украины из-за дефицита в энергосистеме с прошлой недели ежедневно вводят графики отключения электричества и прибегают к аварийным мерам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Днепропетровске возникли перебои в подаче электроэнергии после прогремевших в городе взрывов.
В понедельник национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о частичном отключении электричества в 10 областях из-за повреждения объектов.
В субботу украинское Минэнерго зафиксировало повреждения энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны.