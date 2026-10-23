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Сторонники Трампа предупредили республиканцев перед выборами в Конгресс
Fox News: Сторонники Трампа призвали республиканцев к решительным переменам
Президент США Дональд Трамп на митинге в Су-Сити в штате Айова получил поддержку ядра своих сторонников, однако часть избирателей предупредила республиканцев о недовольстве экономикой и политическим расколом перед выборами в Конгресс.
На митинге Дональда Трампа в Су-Сити в штате Айова его сторонники заявили о верности президенту и Республиканской партии, но выразили тревогу из-за затяжных экономических проблем, высокой инфляции и продолжающейся войны в Иране, которая поддерживает высокие цены на топливо, пишет Fox News.
Трамп агитировал за конгрессмена от Республиканской партии Эшли Хинсон, которая участвует в ожесточенной борьбе за место в Сенате против члена парламента штата Айова Джоша Турека, хотя сам глава государства уверенно побеждал в этом штате на предыдущих выборах.
Жительница Айовы Бет Фитцл признала, что не согласна с любыми действиями президента, но доверяет его курсу. «Я не согласна со всем, что он делает, но в конце концов он здесь ради нас», – сказала Фитцл, сравнив Трампа с футбольной командой, которая «может оказаться в сложном положении, но в итоге все равно вырывает победу».
Ветеран Чак Джонс, приехавший на митинг из Миннесоты, пожаловался на племенную, расколотую политику в Вашингтоне и подчеркнул, что республиканцам в случае удержания власти нужно продемонстрировать реальные перемены, показать, что они способны добиваться результатов и работать совместно, а не только спорить друг с другом.
Избирательница из Айовы Дон Стэнли, голосовавшая за Трампа на трех последних выборах, заявила о поддержке президента и Хинсон, но раскритиковала Джоша Турека за отсутствие на заседаниях парламента штата, где он, по ее словам, пропустил 42% голосований, и выразила недовольство проволочками с принятием закона SAVE America Act об идентификации избирателей и безопасности выборов.
Стэнли обвинила демократов в блокировании инициатив по ужесточению контроля на выборах и заявила, что нелегальная миграция и террористические угрозы создают хаос в стране, призвав усилить позиции консерваторов в Конгрессе. Другие сторонники Трампа выразили опасения, что республиканские избиратели могут не прийти на участки, и назвали борьбу с демократами «войной, которую нужно выиграть».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов в промежуточные выборы в США. В четверг администрация президента США Дональда Трампа отстранила британского журналиста от пула Белого дома во время поездки лидера в Айову. Во вторник рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 31% перед промежуточными выборами в Конгресс.