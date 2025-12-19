Возбуждено дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»

СК возбудил дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело по признакам халатности возбуждено военными следственными органами Следственного комитета РФ, передает СК России.

Основанием для начала дела стало обращение супруги погибшего военнослужащего в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным», где она рассказала о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца.

По данным следствия, военный был уволен со службы в январе 2025 года в связи с гибелью при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

В июле 2025 года его супруга подала необходимые документы на оформление пенсии и ежемесячной компенсации в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области. Следствием установлено, что документы поступили в военный комиссариат Новосибирской области только через два месяца после подачи, а пенсия была назначена вдове лишь 17 декабря 2025 года.

Следственный комитет квалифицирует действия должностных лиц по статье «Халатность». Сейчас ход расследования контролирует Главное военное следственное управление СК России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе «Итогов года» Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников.

Позднее сообщалось, что вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после обращения в эфире «Итогов года».