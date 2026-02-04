  • Новость часаВ Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 12:32

    Путин: В отношениях России и Китая любое время года – это весна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии китайского Нового года президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА «Новости».

    «Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна», – сказал президент России.

    «Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее», – добавил Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.

    Глава российского государства также поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с наступающим Новым годом по восточному календарю и грядущим Праздником весны.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами», – сказал также глава государства.

    В этом году китайский Новый год начнется 17 февраля, по восточному календарю – это год Огненной Лошади. Празднования продлятся до 3 марта, когда отмечается праздник фонарей, а завершится год 5 февраля 2027 года.

    Это уже не первая видеоконференция двух лидеров в период главного праздника в Китае: аналогичный формат общения они использовали и в январе 2025 года для подведения итогов прошедшего года и обсуждения новых совместных планов. Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались очно в сентябре 2025 года в рамках визита российского президента в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    2 февраля 2026, 17:38
    Эксперты дали прогноз о становлении юаня как мировой резервной валюты

    Экономист Алексей Зубец: Юань станет мировой резервной валютой через 20-30 лет

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Никита Миронов

    Чтобы юань стал мировой валютой, КНР должна снять ряд имеющихся на данный момент у юаня ограничений, считает доктор экономических наук Алексей Зубец. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поставил для юаня задачу занять место доллара в мировой финансовой системе.

    «Мировая резервная валюта – это валюта инвестиций. А Китай пока не готов открывать свой инвестиционный рынок для иностранцев. Там инвестирует само государство», – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук Алексей Зубец. По мнению эксперта, чтобы юань заменил доллар, власти Китая должны сделать три шага: открыть рынки для инвесторов, сделать валюту более устойчивой и свободно конвертируемой.

    Второй момент: юань валюта не самая устойчивая, а значит быть мировой резервной не может быть по определению. «Кроме того, юань не имеет свободной конвертации. Его курс устанавливается не в ходе рыночных торгов, а фиксируется в приказном порядке регулятором – Народным банком Китая. Чтобы юань стал валютой мировой, это ограничение нужно снять. Юань имеет шансы стать мировой резервной валютой, в лучшем случае, лет через 20-30», – пояснил Зубец.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил сделать юань мировой резервной валютой. По словам Си, Китаю необходимо создать «мощную валюту» – чтобы широко использовать в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. Как написал  в партийном журнале Qiushi председатель КНР, Китаю также необходим «мощный центральный банк» – для управления денежно-кредитной политикой. Также стране нужны конкурентоспособные финансовые институты, способные привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

    Юань, по мысли китайского лидера, должен занять место доллара. А дедолларизация происходит уже сейчас. По данным МВФ, в 2001 году доля доллара в международных валютных резервах составляла 72,7%. По данным за 2025 год, она колебалась в районе 56-58% – и это исторический минимум. Правда, доля юаня в мировых валютных резервах сейчас крайне невелика – около 2%.

    «Доля доллара в мировых расчетах и мировых валютных резервах будет снижаться, а доля юаня – расти», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Ян Арт. Постепенный отход от доллара, по словам эксперта, связан с политикой администрации США – причем как Байдена, так и Трампа.

    «Штаты превратили доллар в оружие политического давления, в инструмент санкций. В итоге пользоваться долларом становится все более рискованно, и многие страны просто этот риск снижают, вкладываясь в другие валюты, в том числе юань», – пояснил эксперт.

    При этом, по словам Яна Арта, доллар может ослабнуть из-за конфликта США с Европой из-за Гренландии. Велика вероятность, что европейские инвесторы будут активнее выходить из трежерис – американских долговых обязательств. Так, например, датский пенсионный фонд AkademikerPension, управляющий сбережениями педагогов и представителей академического сообщества, намерен полностью выйти из вложений в казначейские облигации США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на директора по инвестициям Андерса Шелде. Тот заявил, что у США проблемы с бюджетом и «в долгосрочной перспективе американские правительственные финансы неустойчивы».

    «Что касается юаня, то он в ближайшие годы будет укрепляться», – считает Ян Арт. Как пояснил эксперт, дело в том, что Китай становится на мировом рынке все более крупным покупателем.

    «Современный рынок – это рынок покупателя. И каждый покупатель хочет платить своей валютой – ему так дешевле и удобнее», – пояснил эксперт.

    В 2022 году Китай и Саудовская Аравия вели переговоры о продаже нефти Китаю в юанях. Тогда, правда, договориться не удалось, но, например, Россия и Китай уже на 99,1% перешли на расчеты в юанях и рублях, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Юань становится востребован и как валюта кредита. По данным агентства Bloomberg, в 2025 году Венгрия и Казахстан уже разместили облигации, номинированные в юанях. Шри-Ланка, в свою очередь, планирует взять кредит на 500 млн долл. в китайской валюте для строительства автомагистрали. Согласно, Bloomberg, с января по сентябрь прошлого года правительства разных стран, государственные банки развития и международные организации выпустили долговых инструментов и кредитов на общую сумму 68 млрд юаней – 9,5 млрд. долл. Это вдвое больше, чем за весь 2024 год.

    «Юань укрепляется. В 2025 году народный банк Китая стал мировым лидером по скупке золота. А чем больше у тебя в резервах золота, т. е. некой мировой константы, тем больше оснований объявлять свою валюту мировой – потому что под нее больше обеспечения», – пояснил Ян Арт.

    По оценкам аналитиков банка Société Générale, Китай покупает золота значительно больше, чем заявляет официально. Фактический объем закупок в 2025 году может достигать 250 тонн. При этом, как считает Ян Арт, ни закупка золота, ни кредиты в юанях, ни покупка за китайские деньги углеводородов не сделают юань главной резервной валютой.

    «Мировые резервные валюты делятся на два вида – глобальные и региональные. Юань будет валютой региональной. Причем речь в данном случае будет идти не о географическом, а о валютном регионе, где юань станет главным инструментом расчета», – считает эксперт. Доля юаня будет активно расти в резервах стран, которые что-то Китаю продают. Например, России.

    Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ в беседе с газетой ВЗГЛЯД также высказал мнение, что доля юаня в международных расчетах будет расти. «Это объективно. Доля доллара в мировых расчетах снижается, но торговля-то никуда не делась. Значит будут расти расчеты в других валютах. И у юаня хорошие перспективы, потому что Китай – первая экономика мира по паритету покупательной способности», – пояснил Чирков.

    Также, по его словам, будут расти расчеты в рублях и индийских рупиях.«Что касается единой резервной валюты, то необходимости в ней уже нет. Торговля будет вестись в разных, в том числе в юанях», – уверен эксперт.

    1 февраля 2026, 18:52
    Шойгу заявил о провале попыток Запада рассорить Россию и Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки западных стран посеять разногласия между Россией и Китаем не приведут к успеху, отметил Сергей Шойгу по итогам переговоров в Пекине.

    Запад пытается внести разлад в стратегическое партнерство России и Китая, однако эти попытки обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС. По итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И, Шойгу подчеркнул: «Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть сложа руки и терпеть ангажированные инсинуации».

    Шойгу также прокомментировал подход западных стран к международной политике, отметив, что Запад часто использует образ угрозы со стороны России и Китая для оправдания собственных решений и действий. По его словам, встреча с Ван И была весьма своевременной на фоне подобных тенденций.

    По итогам переговоров Шойгу заверил, что Россия и Китай планируют совместно принимать необходимые меры для обеспечения глобальной и региональной стабильности, а также для защиты международного права на основе системы ООН. Он подчеркнул, что обе страны будут действовать «плечом к плечу» по этим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что высокая эффективность сотрудничества между Россией и Китаем обусловлена прочными доверительными отношениями на государственном уровне.

    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    1 февраля 2026, 18:39
    Шойгу сообщил о продолжении диалога Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году, что подчеркивает особое внимание к развитию двусторо заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный и регулярный диалог, который будет поддерживаться на протяжении этого года, передает РИА «Новости». Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

    Шойгу подчеркнул: «Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе». По его словам, встреча с Ван И была очень насыщенной.

    Стороны обсудили предстоящий график контактов, включая встречи на высшем уровне. В ходе переговоров также особое внимание уделялось развитию ситуации в различных регионах мира, что, как отметили в пресс-службе Совбеза РФ, напрямую затрагивает интересы Москвы и Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    2 февраля 2026, 17:46
    Путин распорядился провести Годы российско-китайского сотрудничества в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2026-2027 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области образования.

    Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

    «В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования провести в 2026-2027 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области образования», – говорится в распоряжении.

    Правительству поручено утвердить состав российской части организационного комитета и оказать ему необходимое содействие.

    Организационный комитет должен в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, а также обеспечить согласованную работу федеральных и региональных структур и взаимодействие с китайской стороной. Финансирование всех расходов будет осуществляться из федерального бюджета в пределах предусмотренных ассигнований.

    Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

    Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал отношения России и КНР высокоэффективными и доверительными.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о рекордном росте поездок между Россией и Китаем.

    1 февраля 2026, 13:27
    Шойгу назвал отношения России и КНР высокоэффективными и доверительными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высокая эффективность сотрудничества между Россией и Китаем стала результатом прочных доверительных отношений на государственном уровне, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

    «Уважаемый товарищ министр, хотел подчеркнуть, что высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия – следствие глубоких, доверительных отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интереса», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он также отметил, что эти основы зафиксированы в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания соглашения, и документ по-прежнему актуален. По словам секретаря Совбеза, договор служит важным ориентиром для равноправного и уважительного диалога между двумя государствами.

    В воскресенье Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

    3 февраля 2026, 14:19
    Песков сообщил о возражении Китая против участия в СНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай не рассматривает свое участие в новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за меньшего ядерного потенциала по сравнению с Россией и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Китай выступает против участия в новом возможном договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ядерный потенциал Китая значительно уступает арсеналам России и Соединенных Штатов.

    По словам Пескова, позиция Пекина объясняется именно этим несоответствием, и китайская сторона последовательно придерживается этой линии. Он отметил, что вопрос возможного включения Китая в будущий договор продолжает оставаться предметом обсуждений, но на данный момент позиция Пекина остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНР достигли консенсуса по вопросам многостороннего контроля над вооружениями.

    Дмитрий Песков отметил, что создание нового договора о стратегических наступательных вооружениях будет долгим и сложным процессом. Россия считает действующим предложение по продлению на год ограничений по Договору о СНВ-3.

    3 февраля 2026, 13:14
    Россия и КНР достигли консенсуса по многостороннему контролю над вооружениями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине представители КНР и России согласовали позиции по вопросам глобального контроля над вооружениями, отметив необходимость укрепления сотрудничества, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Китай и Россия в ходе консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Пекине, достигли широкого консенсуса по вопросам многостороннего контроля над вооружениями, передает РИА «Новости».

    В переговорах участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

    Участники обменялись подробными мнениями о текущем положении дел в сфере глобальной стратегической стабильности и необходимости дальнейшего сотрудничества в области контроля над вооружениями. В сообщении китайского телевидения подчеркивается: «Стороны обменялись углубленными мнениями о текущей ситуации в области глобальной стратегической стабильности и вопросах многостороннего контроля над вооружениями, достигнув широкого консенсуса».

    Представители КНР и России согласились, что международная стратегическая стабильность сталкивается с серьезными вызовами, и подчеркнули намерение продолжать укреплять стратегическое взаимодействие, поддерживать многосторонние форматы, а также защищать авторитет и эффективность международных соглашений по контролю над вооружениями. Стороны отметили важность совместных усилий для сохранения глобальной стабильности и содействия миру во всем мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за восстановление реальных шагов по ядерному разоружению и выполнение юридически обязывающих договоренностей между США и Россией. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подчеркнул уверенность Пекина в том, что Китай и Россия будут придерживаться духа вечного добрососедства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия.

    2 февраля 2026, 09:59
    Российско-китайская научная база открылась на Хайнане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    База Китайско-российского института фундаментальных исследований открылась в городе Санья (провинция Хайнань) на юге КНР, сообщило агентство Синьхуа.

    В городе Санья на острове Хайнань открылась база Китайско-российского института фундаментальных исследований, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Церемония официального открытия прошла в минувшее воскресенье. Мероприятие приурочено к запуску совместного научно-исследовательского центра, который создан Пекинским университетом и партнерами с российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай увеличили объемы трансграничной электронной торговли.

    Две страны договорились укреплять сотрудничество в экономике и политике.

    Россия и Китай также решили создать экспериментальную совместную сельскохозяйственную зону.

    4 февраля 2026, 12:12
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    4 февраля 2026, 11:59
    CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 4 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Отмечается, что встреча состоится во второй половине дня по пекинскому времени, передает РИА «Новости».

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    4 февраля 2026, 12:09
    Китай назвал меры ЕС против фирм КНР вредом для имиджа Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничительные меры Евросоюза против китайских фирм подрывают доверие и наносят ущерб деловой репутации ЕС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дискриминационные и ограничительные меры Евросоюза в отношении китайских компаний вредят имиджу ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие китайских компаний к инвестициям в европейские страны. Поводом для заявления стало начало Еврокомиссией расследования в отношении компании Goldwind Science & Technology, которую подозревают в получении иностранных субсидий и получении несправедливых преимуществ на рынке Европы.

    Линь Цзянь отметил, что постоянное использование Евросоюзом односторонних торгово-экономических инструментов посылает протекционистский сигнал. Он призвал ЕС соблюдать обязательства по рыночной открытости и честной конкуренции, перестать злоупотреблять односторонними инструментами и обеспечить справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для всех иностранных компаний.

    Также Линь Цзянь добавил, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.

    Напомним, в октябре Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России.

    4 февраля 2026, 12:39
    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    4 февраля 2026, 12:46
    Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе видеопереговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал президента России Владимира Путина «дорогим другом».

    Во время переговоров по видеосвязи председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Уважаемый господин президент Путин, мой старинный дорогой друг. Очень рад с вами встретиться в начале нового года», передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин особо отметил, что отношения России и Китая вступают в новый этап развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны. Лидеры России и Китая начали совместную видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 12:58
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    Путин отметил взаимовыгодное энергетическое партнерство России и Китая

    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    4 февраля 2026, 12:54
    Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о поддержке совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности и процветания обеих стран.

    Владимир Путин во время видеоконференции с Си Цзиньпином заверил в твердой поддержке России всех совместных инициатив, направленных на обеспечение суверенитета, безопасности и социально-экономического процветания двух стран, передает РИА Новости.

    «Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития», – заявил российский лидер.

    В ходе беседы российский лидер отдельно подчеркнул стабильный характер экономического сотрудничества между государствами в 2025 году.

    «Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться», – заявил Путин.

    Он отметил сохраняющийся позитивный тренд во всех основных направлениях двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

