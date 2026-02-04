Маск заявил, что заблокировал Эпштейна из-за навязчивых приглашений

Маск сообщил о блокировке Эпштейна после многочисленных приглашений на остров

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск сообщил, что заблокировал Джеффри Эпштейна после многочисленных попыток финансиста уговорить его посетить частный остров, передает РИА «Новости».

«Эпштейн так часто пытался уговорить меня поехать на его остров, что в конце концов я просто заблокировал его», – написал Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 млн файлов, в которые вошли документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, имеющие отношение к расследованию преступлений финансиста.

Напомним, что в 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, а также в сговоре для вовлечения в такую торговлю. Максимальный срок по этим обвинениям мог составить до 40 лет лишения свободы.

Напомним, накануне Илон Маск выразил недоумение тем, что сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл сидит в тюрьме, а никто из клиентов не арестован. Маск призвал арестовать фигурантов так называемого клиентского списка Эпштейна.

Между тем в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах Владимира Путина про «бал вампиров» в контексте дела Эпштейна.