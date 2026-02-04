  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    В Абу-Даби стартовали переговоры по урегулированию на Украине
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 15:10 • Новости дня

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца

    Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    @ ddp/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    «Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.

    «Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.

    «Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.

    Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

    «Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.

    Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.

    4 февраля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива, рассчитывая заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США, в том числе поставок оружия в обмен на газ, сообщает Politico.

    В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию Мерца сопровождают представители немецкого бизнеса, которые рассчитывают на новые контракты в сферах энергетики и обороны, пишет Politico.

    Кроме того, накануне визита министр экономики Германии Катерина Райхе подписала в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетике, включая будущие сделки по водородной энергии. Райхе подчеркнула: «Когда партнерства, на которые мы полагались десятилетиями, начинают шататься, мы должны искать новых партнеров».

    В 2023 году 96% импортируемого Германией СПГ поступало из США, и эта доля, по прогнозам, будет только расти из-за соглашения Евросоюза о закупке американской энергии на 750 млрд долларов до конца 2028 года. Некоторые немецкие политики опасаются, что страна снова оказалась в ситуации чрезмерной зависимости, теперь уже от США. На этом фоне Мерц активно ищет альтернативы – в первую очередь в Катаре и ОАЭ, крупнейших мировых экспортерах газа.

    Германия также рассчитывает расширить сотрудничество с государствами Персидского залива в сфере обороны: после ослабления ограничений на экспорт вооружений немецкая промышленность становится привлекательным партнером для стран региона. При этом эксперты отмечают противоречия такой политики: сближение с авторитарными режимами в обмен на энергетическую и военную выгоду может поставить под вопрос приверженность Европы своим ценностям.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Европейские страны разработали план по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов.

    Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

    Европейский союз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски на фоне напряженности с Вашингтоном.

    Комментарии (7)
    2 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Сийярто: Венгрия потребовала через cуд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд

    Газпром за январь поставил потребителям 51,275 млрд кубометров газа

    Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В январе объем поставок газа российским потребителям достиг 51,275 млрд кубометров, что превысило прежний максимум.

    В январе объем поставок газа из Единой системы газоснабжения российским потребителям достиг 51,275 млрд кубометров. Этот показатель стал новым историческим рекордом для января, превзойдя прежний максимум, установленный в январе 2024 года на уровне 50,971 млрд кубометров, сообщается в Telegram-канале Газпрома.

    С 15 по 28 января подряд 14 дней объемы поставок ежедневно достигали максимальных для этих суток уровней. Такое устойчивое обеспечение объясняется в том числе эффективным использованием подземных хранилищ газа.

    В компании отметили, что поставки по газотранспортной системе Газпрома осуществляются надежно на фоне увеличения потребления.

    Также в Газпроме напомнили, что к зиме 2025/2026 года был создан резерв газа в размере 73,170 млрд кубометров, что является абсолютным рекордом для газовой отрасли России.

    Газпром впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.


    Комментарии (3)
    4 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 40%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Согласно данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40%, передает ТАСС.

    По состоянию на 2 февраля отбор газа из ПХГ составил около 742 млн куб. м, а общий объем топлива в хранилищах сейчас оценивается примерно в 44 млрд куб. м. Суммарный объем изъятий с начала месяца оказался третьим максимальным для февраля.

    Как уточняется, температура в Европе в течение недели менялась: сначала было прохладно, однако к выходным ожидается потепление. Это может повлиять на дальнейшие темпы отбора газа.

    Доля ветрогенерации в январе 2026 года составила 19% в структуре выработки электроэнергии ЕС, а средняя цена закупки газа в январе выросла до 415 долларов за тысячу кубометров против 334 долларов в декабре.

    Прошлый отборный сезон завершился 28 марта 2025 года с остатком 33,57% газа в хранилищах. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 39,86%, что на 16,2 процентного пункта ниже среднего за последние пять лет и значительно меньше 52,6% год назад. С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из хранилищ около 52,5 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор достиг 47,5 млрд куб. м, что составляет 87% от летних закачек.

    Уровень суммарного отбора газа на 113-й день с момента максимального заполнения хранилищ превышает средний показатель за предыдущие пять лет на 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» заявила о рекордном отборе газа из подземных хранилищ Европы.

    Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 80%.

    В Европе отмечен максимальный за пять лет отбор газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (16)
    2 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Продажи пива в Германии снизились до рекордно низкого уровня

    Объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году в Германии зафиксировано самое резкое падение продаж пива за всю историю наблюдений, объем снизился до 7,8 млрд литров.

    Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в прошлом году продажи пива в Германии составили примерно 7,8 млрд литров, передает ТАСС.

    Снижение составило рекордные 6%, или 497,1 млн литров по сравнению с предыдущим годом, что стало самым значительным падением с 1993 года. Впервые объем продаж оказался ниже 8 млрд литров.

    В статистику не вошли безалкогольное пиво, солодовые напитки и продукция, импортируемая из-за пределов Европейского союза.

    Даже во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах немецкие пивоварни продавали больше пива, чем в 2024 году.

    Ведомство отметило, что внутренние продажи снизились на 5,8%, а экспорт упал на 7%. Продажи напитков на основе пива, включая радлер и коктейли с соками, сократились на 5,2%, до 402 млн литров. Такие напитки составляют 5,2% от общего объема продаж.

    Эксперты связывают падение спроса с демографическими изменениями, популярностью здорового образа жизни и новыми привычками молодежи.

    Глава Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле заявил: «Пивоварни, как и розничные торговцы и рестораны, ощущают последствия резкого снижения потребительских расходов».

    В 2024 году Германия выбыла из пятерки мировых лидеров по производству пива, уступив место России, которая стала крупнейшим производителем в Европе.

    В стране зарегистрировано около 1,5 тыс. пивоварен, выпускающих продукцию под 6 тыс. торговых марок, большинство из которых расположены в Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, розничные продажи пива в России снизились в 2025 году на 16,7% и составили 607,06 млн декалитров.

    Поставки российской водки в Грузию достигли исторического максимума и составили 6,6 млн долларов. Экспорт российского пива в Грузию вырос до 2,7 млн долларов за прошлый год.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Минэкономики Германии спрогнозировало спокойную зиму при низких запасах газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе уверена, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

    Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что относительно низкий уровень заполнения подземных газохранилищ не вызывает опасений, передает ТАСС. По словам Райхе, ситуация с газовыми запасами находится под постоянным контролем, поскольку она отслеживается ежедневно. Министр подчеркнула, что поставки обеспечены возможностями импорта сжиженного природного газа.

    Райхе выразила уверенность в том, что Германия хорошо переживет зиму. Она отметила, что наличие СПГ позволяет стране не беспокоиться о достаточном обеспечении топливом даже в условиях низкой заполненности хранилищ.

    Заявление прозвучало во время визита министра в Саудовскую Аравию. Райхе также отметила, что Минэкономики продолжает внимательно следить за развитием ситуации на энергетическом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе снизился до 59,9%.

    Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы на 31 декабря 2025 года оказался на 10,6 млрд кубометров меньше, чем годом ранее, и составил 63 млрд кубометров.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:55 • Новости дня
    Axios узнал о готовности США вести диалог с Ираном по сделке

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке, сообщил Axios высокопоставленный чиновник США.

    «Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи представителя Белого дома Стива Уиткоффа с высокопоставленными иранскими официальными лицами в Анкаре в конце этой недели, сообщили Axios два источника. По их словам, дело движется, делается всё возможное», – сказано в материале Axios.

    Другой американский чиновник подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции. Три страны, которые работали с администрацией Трампа над соглашением о прекращении огня в секторе Газа, хотят, чтобы переговоры между США и Ираном предотвратили войну в регионе.

    Официальные лица Белого дома заявляют, что Трамп не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и остается открытым для диалога.

    Недавние комментарии Трампа о переговорах не являются блефом, но США не знают, уполномочит ли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи своих дипломатов заключить сделку, которая может привести к серьезным последствиям.

    Напомним, ранее Трамп отдал приказ о массированном наращивании военной мощи в Персидском заливе, что повышает ставки США через переговоры предотвратить удар по Ирану и более широкую региональную войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке. Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Отбор газа из ПХГ Европы превысил 23,9 млрд кубометров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) по итогам января на фоне морозов показал третий результат за всю историю наблюдений, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Отбор газа из европейских подземных хранилищ в январе достиг 23,9 млрд кубометров, что стало третьим самым высоким показателем за всю историю наблюдений, передает ТАСС. Такую статистику приводит Gas Infrastructure Europe (GIE) на фоне сильных морозов в регионе.

    Больше газа из ПХГ европейцы извлекали только в январе 2017 года (25,38 млрд куб. м) и в январе 2021 года (25,39 млрд куб. м). Сильное понижение температур существенно повысило потребление энергоресурсов, что и привело к столь значительным объемам отбора газа.

    Одновременно с этим объем закачки газа в ПХГ в январе оказался минимальным за последние 10 лет и составил всего 723 млн кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 80%.

    В Европе отмечен рекордный за пять лет отбор газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Politico: «Альтернатива для Германии» вернулась на Мюнхенскую конференцию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, получив три приглашения после длительных споров и судебных разбирательств, пишет Politico.

    Три депутата от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) получили приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности впервые за три года, передает Politico.

    Это решение организаторов стало заметным разворотом и символической победой для партии, которая пытается избавиться от статуса изгоя и войти в круг мировых лидеров, отмечает издание.

    АдГ начала активную кампанию за возвращение на конференцию с конца прошлого года, включая судебные иски к организаторам и попытки использовать контакты с бывшими представителями администрации Дональда Трампа. Один из приглашённых депутатов, Генрих Кох, заявил изданию: «Приглашения были выданы, потому что мы произвели впечатление через наши контакты с американцами». По его словам, он представлял интересы партии в судебных процессах и угрожал организаторам возможным появлением делегатов АдГ в составе американской делегации.

    Организаторы MSC отрицают, что поддались давлению со стороны партии. Временный председатель конференции Вольфганг Ишингер объяснил решение тем, что АдГ является крупнейшей оппозиционной силой в Германии. Он подчеркнул: «Мы приняли это решение исходя из собственной совести, чтобы отразить реальность. Было бы сложно объяснить исключение крупнейшей оппозиционной партии страны на форуме, где встречаются столь разные точки зрения».

    В предыдущие годы, при председательстве Кристофа Хойсгена, АдГ не допускалась на конференцию из-за статуса партии как праворадикальной, установленного внутренними службами безопасности. После прошлогоднего отказа АдГ обратилась в суд, утверждая, что стала жертвой «направленного исключения», однако суд признал за MSC право самостоятельно решать, кого приглашать.

    Партия продолжает добиваться приглашения для своих лидеров, включая сопредседателя Алису Вайдль, но, по словам Ишингера, новых приглашений не планируется. Представитель Вайдль, Даниэль Тапп, отметил, что «определённое давление» всё же способствовало приглашению трёх депутатов, однако пока не ясно, состоятся ли дополнительные встречи с американскими официальными лицами на конференции в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

    Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс отметила, что попытки ограничить деятельность партии приведут к росту внутреннего недовольства в Германии.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    Германия задержала россиян за якобы помощь ВПК России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие правоохранители пресекли деятельность группы, якобы организовавшей тысячи поставок санкционной продукции для российских оборонных предприятий, сообщили в федеральной прокуратуре Германии.

    Таможенная служба ФРГ задержала пятерых человек, подозреваемых в нарушении европейского эмбарго, передает ТАСС.

    Среди фигурантов дела оказались граждане с двойным гражданством, включая российское и украинское. Операция по поимке предполагаемых нарушителей прошла в городе Любек и его окрестностях.

    В числе задержанных названы Никита С., Даниэль А. и Артем И. По версии следствия, они использовали зарегистрированную в Любеке компанию для закупки товаров и переправки их в Россию. Для маскировки торговых операций злоумышленники применяли разветвленную сеть фирм-прокладок.

    Ключевой фигурант Никита С. занимал «ответственную должность» в российской фирме, выступавшей получателем грузов. Немецкие следователи предполагают, что к схеме могут быть причастны государственные ведомства, а конечным потребителем продукции был российский ВПК.

    Группе вменяют организацию 16 тыс. незаконных отправлений на общую сумму 30 млн евро. Расследование велось при активной поддержке немецкой разведки.

    Москва ранее указывала на стремление Германии создать сильнейшую армию в Европе под лозунгом сдерживания России.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему выявление в Германии так называемой «русской агентурной сети» указывает на то, насколько деградировала за последние годы квалификация немецкой контрразведки.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении контактов России с США и Ираном по урану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами по вопросу вывоза из Ирана обогащенного урана.

    По словам Пескова, Россия продолжает поддерживать контакты с США и Ираном по вопросу вывоза иранского обогащенного урана на свою территорию, передает ТАСС.

    Он напомнил, что эта тема уже давно остается актуальной, и Москва предлагала свои услуги в этом вопросе как способ снизить напряженность для ряда стран.

    Россия сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана, заявил Песков.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ноябре заявил, что страна прекратила обогащение урана после атак на инфраструктуру.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мерц отправился на Ближний Восток в поисках независимости от американского СПГ
    Мерц отправился на Ближний Восток в поисках независимости от американского СПГ
    @ Thomas Koehler/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США, пишет Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц начал визит на Ближний Восток с целью диверсификации энергетических поставок и снижения зависимости от импорта СПГ из США, передает Bloomberg.

    В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где встретится с местными лидерами для обсуждения сотрудничества в энергетике, обороне и вопросов безопасности.

    По словам эксперта по энергетике из Helmholtz-Zentrum Berlin Сюзанны Нис, высокая зависимость Германии от американского газа опасна на фоне «авторитарного развития правительства США и риска геополитического шантажа». Она также подчеркнула, что стране стоит рассмотреть альтернативы, например, увеличение поставок газа по трубопроводам из Норвегии или закупки СПГ из Канады и Австралии.

    По информации чиновников в Берлине, поездка Мерца – часть стратегии Германии по глобальной диверсификации импортируемых энергоресурсов и поиску новых рынков для немецкого экспорта. В рамках визита обсуждаются не только вопросы энергетики, но и возможности более тесного военного сотрудничества. Тем не менее переговоры проходят на фоне опасений относительно возможных новых атак США на Иран.

    С 2022 года Германия увеличила закупки газа в разных регионах после прекращения импорта российского сырья, и сейчас около 13% газовых поставок приходится на СПГ, причем 94% этого объема поступает из США. Однако жесткие климатические правила не позволяют подписывать долгосрочные контракты с ближневосточными поставщиками – СПГ-импорт в Германию запрещен с конца 2043 года.

    Как отмечают эксперты, высокая зависимость от США создает не только геополитические, но и ценовые риски. По их мнению, Германии важно не только сменить поставщиков, но и в целом сокращать долю ископаемых видов топлива в энергобалансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Германии заявило о спокойной зиме, несмотря на низкие запасы газа.

    Морозы в Европе и США привели к резкому росту цен на газ на мировом рынке.

    Евросоюз планирует заменить газовую энергетику на энергию ветра, что вызывает негативную реакцию у Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 02:38 • Новости дня
    Иран подтвердил планы провести переговоры с США в ближайшие дни

    Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США запланированы на ближайшие дни

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни планируется встреча представителей Ирана и Соединенных Штатов, обсуждается выбор страны для проведения переговоров, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    «Переговоры запланированы на ближайшие дни, в настоящее время проводятся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано», – приводит слова Багаи ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Он отметил, что выбор места и времени не рассматриваются как сложный вопрос, эту тему не следует делать поводом для обсуждения в СМИ. Дипломат также добавил, что страны региона, такие как Турция и Оман, сообщили, что готовы принять переговоры у себя. Иран считает это ценным предложением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море. Белый дом сохранил планы переговоров с Ираном после инцидента с БПЛА. Иран настоял на изменении места и формата будущих переговоров с США.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В ФРГ полиция задержала депутата АдГ Дорнау

    Полиция задержала депутата АдГ Дорнау после обвинений в обходе санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие правоохранители провели задержание депутата партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау прямо во время заседания саксонского ландтага, что стало беспрецедентным случаем, отмечают местные СМИ.

    Задержание депутата Йорга Дорнау произошло в ходе пленарного заседания земельного парламента Саксонии, передает РИА «Новости».

    По данным Bild, полицейские сопроводили политика в отдельное помещение для допроса, а также провели обыски в его доме, офисе и автомобилях в городе Рета рядом с Лейпцигом.

    Дорнау обвиняется в нарушении закона о внешней торговле и платежах. Прокуратура Лейпцига отмечает, что в 2022 году он якобы указал Казахстан в качестве страны назначения для телескопического погрузчика, однако техника фактически была вывезена в Белоруссию. Такие действия являются нарушением законодательства и европейских директив, указывается в заявлении прокуратуры.

    Задержание стало возможным после того, как комитет по иммунитету ландтага рекомендовал снять с Дорнау депутатский иммунитет, а парламент поддержал это решение большинством голосов. Представители партии «Альтернатива для Германии» выступили против снятия иммунитета, но их позиция не была учтена.

    Bild подчеркивает, что задержание во время заседания стало первым подобным случаем в истории саксонского парламента. Ранее президиум ландтага уже штрафовал Дорнау на 20 862 евро за отсутствие надлежащей декларации дохода от бизнеса в Белоруссии. По этим обвинениям сам депутат предпочел не высказываться, а федеральное руководство АдГ дистанцировалось от ситуации.

    Ранее партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии.

    Напомним, что представители АдГ впервые за три года были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, получив три приглашения после длительных споров и судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом власти Германии усилили кампанию против роста популярности АдГ, назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт накануне выборов.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Газпром обновил февральский рекорд суточных поставок газа

    Газпром второй день подряд обновил рекорд поставок газа в России

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого похолодания объемы поставок газа по Единой системе газоснабжения достигли 1799,9 млн кубометров за сутки, что стало новым февральским максимумом, сообщили в Газпроме.

    Обновленный рекорд суточных поставок газа российским потребителям зафиксирован Газпромом второй день подряд, передает Telegram-канал компании.

    Газпром отмечает, что 2 февраля объем поставок составил 1799,9 млн кубометров газа, что стало новым максимальным показателем для февраля.

    Предыдущий рекорд был установлен 1 февраля, когда потребителям было поставлено 1767 млн кубометров газа. Существенный рост потребления газа связан с аномальными холодами, которые сохраняются во многих регионах России.

    В Газпроме также подчеркивают, что поставки газа по единой транспортной системе осуществляются бесперебойно. Надежному снабжению способствует эффективная работа подземных хранилищ газа.

    Напомним, накануне Газпром установил новый рекорд по объему поставок газа на внутреннем рынке в феврале.

    В январе также был установлен новый рекорд по объему поставок газа российским потребителям.

    Газпром ранее сообщил о максимальных показателях внутреннего спроса на газ.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Дамаск прибыла делегация России во главе с Евкуровым
    МИД назвал войска «коалиции желающих» на Украине законной военной целью России
    Обвиняемый в убийстве посла Карлова в Турции запросил оправдания
    СК показал кадры с места убийства таксиста стрелками с Рублевки
    Павел Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    Глава АТОР подсказала способ экономного бронирования туров

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации