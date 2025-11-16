Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.2 комментария
Иран прекратил обогащение урана после атак на инфраструктуру
Иран прекратил обогащение урана из-за повреждения своей ключевой ядерной инфраструктуры в результате атак.
Иран в данный момент не ведет обогащение урана из-за атак на соответствующую инфраструктуру, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.
Дипломат добавил, что в стране отсутствуют незадекларированные ядерные объекты, и все существующие известны Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Али Хаменеи высмеял уверенность США в уничтожении ядерной отрасли страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неконструктивную позицию Евросоюза, которая осложняет обсуждение будущего ядерной программы Ирана. Совет Европейского союза объявил о возврате части санкций против Ирана после решения стран «евротройки».