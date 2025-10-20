Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Хаменеи высмеял уверенность Трампа в уничтожении ядерной отрасли Ирана
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал заявления Трампа о разрушении ядерной промышленности страны, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп ошибается в своих оценках.
Али Хаменеи прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа относительно состояния иранской ядерной промышленности, передает ТАСС.
Хаменеи написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!».
Верховный лидер Ирана иронично отметил, что Трамп может продолжать считать ядерную инфраструктуру Ирана уничтоженной после июньских ударов, хотя это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что подобные заявления отражают заблуждение американской стороны относительно реального положения дел в стране.
Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.
Лавров также назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем всех проблем.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.