В Польше призвали полностью закрыть границу с Украиной

Mysl Polska: Варшава должна срочно разработать план закрытия границы с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Польша должна рассмотреть возможность полного закрытия границы с Украиной из-за роста преступности, заявил в статье для Mysl Polska польский публицист Матеуш Пискорский, передает РИА «Новости».

По его словам, польские правоохранители не готовы противостоять вооруженным преступникам, привыкшим к насилию, и для защиты страны необходимо заранее подготовить план полной блокировки границы.

«Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и блокады польско-украинской границы», – считает он.

Пискорский подчеркнул, что ограничение потока украинской преступности – ключевая задача для ответственных ведомств. Он отметил, что на фоне происходящего Польша должна провести консультации с соседними странами Евросоюза и рассмотреть возможность строительства стены на границе.

Автор предупредил, что если сейчас не принять меры, ситуация рискует выйти из-под контроля. По мнению публициста, в противном случае Польша может столкнуться с преступной волной, которая превзойдет годы бандитизма 1990-х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене части положений о помощи гражданам Украины на фоне конфликта на Украине. Опрос жителей Польши показал, что только 48% населения поддерживают прием украинских беженцев, а 46% выступают против.

При этом спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый заявил, что граждане Украины, основавшие предприятия на территории Польши, обеспечивают 3% внутреннего валового продукта страны.