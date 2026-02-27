Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России

Tекст: Елизавета Шишкова

Аркадий Волож, сооснователь «Яндекса», перестал быть гражданином России, передает РБК со ссылкой на Bloomberg. На этой неделе предпринимателю было подтверждено прекращение гражданства. Согласно источнику агентства, теперь Волож намерен развивать свою голландскую компанию Nebius Group N.V.

У миллиардера остался израильский паспорт, а состояние предпринимателя оценивается в 3,3 млрд долларов по данным Bloomberg Billionaires Index. Рыночная капитализация Nebius выросла почти втрое за последний год и достигла около 25 млрд долларов. Семья Воложа владеет примерно 13% компании.

Nebius Group раньше была нидерландской Yandex N.V. В 2024 году компания разделила российские и международные активы: российские перешли к Яндексу, а международные остались за Yandex N.V., которая позже сменила название на Nebius Group.

Ранее Аркадий Волож заявил, что продажа российской части «Яндекса» и его отъезд были похожи на библейский исход из Египта.

Напомним, Волож был исключен из антироссийского списка Европейского союза. Сообщалось, что бизнесмен занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну.