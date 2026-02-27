Трамп выразил готовность снять санкции с России при урегулировании на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соединённые Штаты готовы рассмотреть отмену санкций против России при условии достижения договорённости по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил ТАСС американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Техас.

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности отмены рестрикций против Москвы и расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

При этом, Трамп подчеркнул, что его приоритетом остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине. А снятие ограничений в отношении России возможно только при достижении соответствующих договорённостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп утвердил продление режима санкций против России на двенадцать месяцев в связи с ситуацией на Украине.

До этого Совет безопасности России подготовил для США план с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции США мешают налаживанию торгово-экономических отношений между странами.