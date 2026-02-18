Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Песков назвал санкции США преградой для налаживания торговых отношений
Незаконные санкции, введенные Соединенными Штатами, мешают налаживанию торгово-экономических отношений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать», – приводит слова Пескова ТАСС.
Он также отметил, что сотрудничество отвечает интересам обеих стран и может принести значительную экономическую выгоду. По словам представителя Кремля, при условии снятия ограничений возможно появление большого количества новых совместных проектов. Песков добавил, что для этого потребуется «реанимировать наши отношения» с США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist заявляет, что Совет Безопасности России якобы разработал для США план, который предусматривает снятие антироссийских санкций и совместное освоение арктических ресурсов. Кроме того, Economist сообщает, что американская сторона ведет переговоры с Россией о создании дата-центра, работающего на атомной энергии. США и Россия также рассматривают возможность строительства туннеля под Беринговым проливом, пишет Economist.