Песков не стал комментировать обсуждение в Женеве встречи Путина с Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются второй день, и если появится какая-то информация, ею поделится главный переговорщик с российской стороны Владимир Мединский. «Сейчас пока о том, что обсуждалось, наверное, вряд ли следует говорить. Нужно дождаться завершения этого раунда», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что российская делегация на переговорах по Украине делает промежуточные доклады Владимиру Путину напрямую. По его словам, доклады идут в регулярном режиме, однако пока рано давать какие-либо оценки по итогам консультаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос вывода войск и предложил организовать встречу в Женеве.

В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.