    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы
    Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Хорватия отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    6 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 15:01 • Новости дня

    Российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве.

    Российская делегация прибыла на место, где пройдут трехсторонние переговоры с США и Украиной, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил корреспондент агентства, находящийся на месте событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине. Переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (21)
    17 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов, обломки дронов заметили в нескольких районах города, сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

    Дежурные средства противовоздушной обороны отражали три волны атак БПЛА, указал Кравченко, передает РИА «Новости».

    Обломки упали в нескольких районах, никто не пострадал, инфраструктура так же не повреждена.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, сбили 24 дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника над Россией уничтожили 151 украинский беспилотник.

    Комментарии (6)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов и функционеров

    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
    @ Sven Hoppe/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов.

    Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что решение принято на основании постановления Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

    В список попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова и дзюдоистка Мадина Таймазова.

    Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и культурных обменов, а также лишение украинских государственных наград. Офис Зеленского подчеркнул, что данный указ вступает в силу с момента публикации.

    Ранее власти Киева не раз вводили аналогичные меры против граждан России, однако, эти решения не оказывали реального влияния.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал Инфантино дегенератом в ответ на этот призыв.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Комментарии (5)
    17 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 334 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 беспилотников, 650 ЗРК, 27 742 танка и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 587 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    Комментарии (5)
    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    Комментарии (21)
    16 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, а для представителей прессы будет организован отдельный пресс-центр напротив отеля, сообщил МИД Швейцарии.

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, передает РИА «Новости». МИД Швейцарии сообщил, что представители СМИ не смогут присутствовать на трехсторонних переговорах.

    «Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», – заявили в министерстве.

    Ведомство также организует специальный пресс-центр для журналистов. Он будет располагаться напротив отеля InterContinental, где состоится встреча делегаций.

    Делегация России прибудет в Женеву во вторник утром, а вылет в Москву запланирован на вечер среды.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, которые возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 13:23 • Новости дня
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области пока установить не удалось, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что власти Курской области завели розыскные дела по каждому из этих случаев и разработали индивидуальные планы поисковых мероприятий, передает РИА «Новости».

    «Осталось 400 человек, судьбу которых мы не смогли установить», – заявила Москалькова.

    Она добавила, что входит в состав рабочей группы главы региона Александра Хинштейна, которая занимается вопросами пропавших без вести.

    По словам омбудсмена, на территории Украины продолжают удерживаться десять жителей Курской области. Москалькова ежедневно ведет переговоры с украинской стороной по вопросу их возвращения.

    Ранее помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский заявил о возвращении на родину трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года.

    Жительница Курской области рассказала о содержании на Украине.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о гибели 460 мирных жителей от рук ВСУ в Курской области.

    В Курской области обнаружили массовые захоронения с телами как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 09:31 • Новости дня
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в предвыборную кампанию, подчеркнув, что финансирование оппонентов ведёт к дипломатическим разногласиям между странами.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить вмешательство в избирательную кампанию в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Украина финансирует оппозицию в Венгрии в своих личных интересах.

    «Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!», – написал Орбан.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов, чтобы привести к власти силы, готовые поддержать ускоренное вступление Украины в Евросоюз и выделение финансовой помощи Киеву. Венгерский министр также обвинил украинского лидера в попытках добиться решения, которое будет выгодно именно украинской стороне.

    На фоне обострившейся риторики между двумя странами МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште. В ответ в МИД Украины пригласили для разъяснений посла Венгрии в Киеве.

    Ранее Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Будапешта из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:53 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    Самолет с российской делагацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине с украинскими и американскими представителями, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    TNI: Россия направила Су-57 к границе с Китаем из-за угрозы Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейшие российские боевые самолеты Су-57 передислоцировали на отдаленный аэродром, чтобы обезопасить их от возможных атак в зоне спецоперации, пишет The National Interest.

    Москва якобы отправила Су-57 на границу с КНР, чтобы защитить дорогую технику, передает «Лента.ру» со ссылкой на The National Interest.

    По мнению авторов, переброска на авиабазу на Дальнем Востоке связана с максимальной географической удаленностью от боевых действий на Украине.

    В статье говорится о спутниковых снимках, где запечатлены несколько бортов.

    В материале также допускается, что истребители могут находиться в регионе для проведения плановых испытаний или модернизации.

    Ранее журнал Military Watch Magazine отмечал, что Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35.

    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    В Польше предупредили о взрыве преступности после мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранительные органы готовятся к наплыву бывших украинских военных, контрабанде современного оружия и резкому увеличению оборота запрещенных веществ, заявил главный командир полиции Польши генерал Марек Боронь.

    Варшава ожидает ухудшения криминогенной обстановки после завершения конфликта, заявил Боронь, передает Ura.ru со ссылкой на Wyborcza.

    Генерал предупредил о рисках, связанных с возвращением людей из зоны боевых действий. «Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с фронта на Украине появятся в Польше», – заявил он.

    По словам генерала, вместе с бывшими военными в страну может попасть современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах. Преступные структуры также рассчитывают на увеличение спроса на психотропные вещества. Это касается как вернувшихся с фронта, так и других групп населения.

    Боронь отметил, что на Украине и в Польше уже фиксируется строительство новых подпольных лабораторий по производству наркотиков. Спецслужбы двух государств обмениваются данными и проводят совместные операции для ликвидации таких фабрик.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году граждане Украины возглавили статистику преступлений, совершенных иностранцами в Польше. По данным главного управления польской полиции, украинцы в тот год нарушили закон 9753 раза.

    Летом глава минюста Польши Адам Боднар заявлял, что после возвращения демобилизованных с Украины военных в стране может возрасти число преступлений.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 06:46 • Новости дня
    Ошибка проводника привела к гибели группы ВСУ на украинских минах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское подразделение было уничтожено в Сумской области при выходе на позиции, так как сопровождающий неожиданно изменил маршрут движения, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Бойцы украинской армии угодили в смертельную ловушку из-за некомпетентности своего гида, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Инцидент произошел, когда боевики ВСУ направились на рубежи.

    Группа пехоты ВСУ подорвалась на собственном минном поле, в последний момент что-то пошло не так, проводник поменял маршрут и зашел на минное поле.

    Ответственный за навигацию военнослужащий перепутал ориентиры и повел сослуживцев в сторону линии фронта. Двое солдат погибли на месте, еще двое получили ранения. Из-за отсутствия эвакуации выживших спасти не удалось.

    В 2024 году украинский военнопленный Виталий Озимов рассказывал, то украинская бронеколонна 49-й бригады с техникой НАТО в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ при движении в сторону Курской области.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации