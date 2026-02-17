В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.10 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения
Президент России Владимир Путин 18 февраля проведет по видеосвязи совещание с членами правительства.
Главной темой встречи станет обсуждение хода модернизации первичного звена здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.
На совещании с докладами выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области и председатель комиссии «Продолжительная и активная жизнь» Государственного совета Станислав Воскресенский, а также руководитель исполнительного комитета движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов. В рамках видеоконференции президент примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в различных регионах страны.
Кроме этого, на повестке дня – рассмотрение ряда текущих вопросов.
Ранее Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России.
Глава государства отмечал успехи страны в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая внедрение передовых технологий в регионах. Он также поддержал развитие медицины в регионах для ветеранов СВО.