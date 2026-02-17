Житель Костромской области получил десять лет за финансирование терроризма

Житель Шарьи получил 10 лет и штраф за поддержку запрещенной организации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Шарьи Костромской области по делу о финансировании экстремистской деятельности и терроризма, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сообщает прокуратура региона.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с выплатой штрафа 300 тыс. рублей. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что 59-летний житель Шарьи, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления, поддерживал взгляды запрещенной в России экстремистской и террористической организации. В период с января 2021 года по ноябрь 2022 года он перевел более 2,7 тыс. рублей на счет, зарегистрированный на имя руководителя этого движения.

В ходе рассмотрения дела подсудимый частично признал вину. В суде он пояснил, что переводил деньги конкретному физическому лицу, а не в рамках поддержки запрещенного движения. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Костромской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителей Костромы Глеба Смирнова и Владимира Филатова приговорили к 19 и 15 годам колонии строгого режима за передачу секретных сведений СБУ и попытку сбыта взрывчатки.

До этого жителю Костромы ранее назначили восемь лет колонии за публикации в Telegram, где он оправдывал теракт против генерала Кириллова.

А на прошлой неделе суд арестовал инспектора московского аэропорта за финансирование терроризма.