Кадыров пригрозил кровной местью заказчикам покушения на него

Tекст: Вера Басилая

Глава Чечни подчеркнул, что претензии к «кадыровцам» следует выражать лично ему. Он отметил: ошибается тот, кто считает возможным стравить народы на бытовой почве. Также глава Чечни напомнил о необходимости отвечать за свои слова.

Глава Чечни в связи с происшествием в офисе Wildberries упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», – цитирует ТАСС Кадырова. Его выступление в ходе совещания с силовиками было на чеченском языке.

Ранее Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов Wildberries.



Основательница компании Татьяна Бакальчук опровергала сообщения о захвате компании и сообщала о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

В сентябре у офиса Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека.