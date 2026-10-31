Дело дезертира о стрельбе по полицейским под Оренбургом передано в суд

Завершено расследование дела дезертира о стрельбе по полицейским в Оренбуржье

Tекст: Катерина Туманова

В деле появились новые статьи о незаконном обороте наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Изначально Басалаеву вменяли самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство.

Теперь к обвинению добавились умышленные уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотиков и дезертирство.

Уголовное дело поступило в военный суд для рассмотрения по существу. Заседания проходят в закрытом формате.

Напомним, 16 апреля 2026 года сотрудники полиции прибыли в поселок Аккермановка для задержания находившегося в федеральном розыске Басалаева. В ходе задержания он открыл огонь. Один сотрудник погиб, трое получили ранения. Басалаева задержали 18 апреля и заключили под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле открывший огонь по полицейским мужчина заявил о вооруженном сопротивлении из-за проникновения правоохранителей в дом. Губернатор региона Евгений Солнцев сообщил об улучшении состояния двух раненых полицейских и переводе третьего в Оренбург.