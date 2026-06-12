Посол МИД по особым поручениям Бердыев: Нет причин приглашать Польшу в G20

Tекст: Антон Антонов

При председательстве США в G20 в 2026 году Варшава участвует в работе объединения как приглашенная страна, передает РИА «Новости».

«Естественно, она хочет обрести статус члена G20. Утверждает, что выражает мнение восточных коллег по Евросоюзу и некоего региона Трехморья», – сказал Бердыев.

Он отметил, что этот довод слаб, так как в «двадцатке» и без того представлено достаточно европейских государств, а также присутствует сам Евросоюз как организация.

Польша, по его словам, также ссылается на вхождение в топ-20 экономик мира, однако дипломат указал, что по разным расчетам ее позиции выглядят по-разному и что Варшава находится «где-то у подножия пирамиды».

Бердыев подчеркнул, что важна и динамика на будущее, а Польша, являясь частью Евросоюза, связана с его стагнацией. Он напомнил, что за последние три года российская экономика выросла на 10%, тогда как европейская – всего на 3%, и назвал это признаком «экономического выгорания» стран Евросоюза. В этой связи дипломат охарактеризовал Польшу как «пассажира на «Титанике».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Польша официально обратилась к США с просьбой пригласить ее на саммит G20 в 2026 году.

МИД Польши неоднократно подчеркивал намерение Варшавы добиться членства в G20 до 2030 года.

