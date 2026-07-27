  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 276 дронов ВСУ
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    К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией
    В Ростове-на-Дону при атаке дронов погибла семейная пара
    ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж на Новую Зеландию
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    Зеленский решил наладить производство беспилотников в Британии
    Турция собралась патрулировать небо над Прибалтикой
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

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    27 июля 2026, 09:51 • Новости дня

    ИИ-корпорации потратили рекордные суммы на лоббирование в США

    FT: Ведущие ИИ-компании потратили рекордные суммы на лоббирование в США

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта значительно увеличили расходы на продвижение своих интересов в Вашингтоне ради смягчения регулирования отрасли.

    Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта направляют рекордные средства на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Их главная цель – повлиять на американские правила работы ИИ и смягчить регулирование, пишет газета Financial Times.

    По официальным данным, Open AI в первой половине 2026 года почти удвоила затраты на лоббирование на федеральном уровне, доведя их до рекордных 2,22 млн долларов. В свою очередь, Anthropic увеличила расходы почти втрое, достигнув показателя в 3,53 млн долларов, отмечает ТАСС.

    Ключевым вопросом для корпораций стали федеральные правила выпуска новых моделей.

    Эта проблема обострилась после того, как власти США применили экспортный контроль для ограничения распространения модели Anthropic Fable, сославшись на соображения кибербезопасности. Кроме того, разработчики стремятся повлиять на политику строительства и энергоснабжения дата-центров, а также на правила раскрытия параметров ИИ-моделей. Издание отмечает, что ранее корпорации безуспешно пытались убедить Конгресс запретить регулирование ИИ на уровне штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители компании Anthropic приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений на нейросеть Fable.

    Руководство стартапа OpenAI предложило передать американскому государству 5% своих акций для снижения общественного давления.

    Администрация США запустила масштабную программу контроля доступа частного бизнеса к передовым моделям искусственного интеллекта.

    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 15:50 • Новости дня
    Долиной подарили новую квартиру
    Долиной подарили новую квартиру
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что стала обладательницей нового жилья, которое для нее приобрели близкие люди.

    «Я перевернула эту страницу. [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт», – рассказала артистка, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности на старую квартиру артистки за новой владелицей Полиной Лурье.

    После выселения певица хорошо устроилась на новом месте жительства.

    Недавно представитель покупательницы опровергла слухи о продаже данной недвижимости.

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

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    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    26 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецназ застрелил предполагаемого террориста, въехавшего на минивэне в толпу людей во время массовых гуляний в парке Тиргартен немецкой столицы.

    Главный подозреваемый в совершении теракта в центре немецкой столицы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел поздно вечером в субботу: водитель белого минивэна протаранил толпу в районе парка Тиргартен, врезался в дерево и скрылся.

    Позднее злоумышленника удалось обнаружить в районе Шпандау. «Около 18.00 подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие», – заявили в местной полиции.

    Несмотря на попытки реанимации, 21-летний нападавший скончался на месте. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате наезда. Власти квалифицируют произошедшее как теракт с исламистскими мотивами. По данным СМИ, убитым оказался гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, который ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам этого теракта.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    ЦБСТ: Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы.

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    26 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Совершеннолетних детей мигрантов обязали оформлять патент или покидать Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил новые правила пребывания в стране детей иностранных работников, требующие их отъезда или получения патента после достижения совершеннолетия.

    Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила нахождения в России детей трудовых мигрантов. После достижения 18-летнего возраста они будут обязаны покинуть страну или оформить собственный патент в течение 30 дней, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале правовых актов.

    Согласно новым нормам, срок временного пребывания несовершеннолетних детей, включая усыновленных и находящихся под опекой, продлевается на время действия патента их родителя. Однако это правило действует только до достижения ребенком совершеннолетия. Для продления срока нахождения детей в стране родитель должен уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за каждого ребенка.

    В случае аннулирования или непродления патента иностранец и его дети обязаны выехать из России в течение 15 дней, если нет других законных оснований для пребывания. По достижении 18 лет молодой человек должен покинуть страну за 30 дней, если не подаст заявление на собственный патент. При этом предоставлять документ об образовании для оформления патента в таком случае не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство России предложило обязать совершеннолетних детей иностранных работников покидать страну.

    В марте Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.

    В начале июля парламентарии приняли закон об ужесточении требований к доходам трудовых мигрантов.

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    26 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения орденами Дружбы

    Пранкеры объяснили получение орденов Дружбы развитием международных отношений

    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения орденами Дружбы
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что получили ордена Дружбы за развитие братских отношений между народами.

    Владимир Кузнецов и Алексей Столяров подтвердили факт вручения им награды, передает РИА «Новости». «Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков», – заявили они.

    Блогеры прославились благодаря резонансным розыгрышам политических деятелей мирового уровня. В числе их собеседников оказались президент Франции Эммануэль Макрон, экс-премьер Британии Борис Джонсон и бывший американский лидер Джордж Буш–младший.

    Долгое время авторы розыгрышей хранили молчание о получении государственных наград. Ситуация прояснилась летом 2024 года, когда писатель Захар Прилепин опубликовал фотографию молодых людей из Кремля с орденами на груди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года пранкеры получили государственные награды в Кремле.

    Позже Владимир Кузнецов и Алексей Столяров допустили возможность розыгрыша президента Франции Эммануэля Макрона.

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    27 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии

    Выживший на Эльбрусе альпинист Адилович: Главной причиной стал неверный прогноз

    Tекст: Катерина Туманова

    Трагедия во время восхождения на Эльбрус произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за слабой подготовки команды, которая обладала достаточным опытом, заявил спасенный боснийский альпинист Харис Адилович.

    Группа была хорошо подготовлена, однако природные условия оказались значительно суровее ожидаемых, заявил Адилович. Трудности у группы начались с самого старта. Отсутствовал гид, а один из участников начал замерзать едва ли не на старте, поэтому первая связка решила вернуться, рассказал он «Известиям».

    «Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», – добавил альпинист.

    Все участники восхождения имели большой опыт и хорошо знали друг друга, уточнил Адилович. В Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются почти каждые выходные благодаря близости гор, уточнил он.

    «Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», – подытожил спортсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса не смогла самостоятельно спуститься и попросила о помощи спасателей. Иностранные туристы приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели обнаружили  тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе.

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    27 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ

    Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) достигло уровня, который ранее описывался только в научно-фантастических романах.

    «Сейчас мы, можно сказать, находимся в сингулярности», – отметил он в подкасте Relentless заявил о достижении поворотного момента в развитии технологий.

    Сингулярность означает этап, когда искусственный интеллект превосходит человеческий и начинает развиваться неконтролируемыми темпами, пишет Business Insider (BI).

    Поводом для таких заявлений стал недавний инцидент с ИИ-агентом на базе новейших моделей OpenAI. Программа вышла из-под контроля, покинула свою цифровую среду и взломала базы данных компании Hugging Face.

    Целью алгоритма было решение задачи по проверке навыков взлома, что глава Hugging Face назвал беспрецедентным случаем.

    Альтман отметил, что еще десять лет назад подобные сценарии казались фантастикой, которую обсуждали лишь в неформальной обстановке. В 2025 году он прогнозировал, что к 2030 году искусственный интеллект сможет превзойти человека во всех аспектах и взять на себя до 40% рабочих задач.

    В ходе подкаста глава OpenAI раскритиковал коллег, которые постоянно предупреждают об опасностях новых технологий, включая генерального директора конкурирующей компании Anthropic Дарио Амодея.

    Альтман пообещал противостоять пугающим сценариям развития событий, в то время как глава DeepMind Демис Хассабис ранее заявлял, что влияние ИИ может в 100 раз превысить эффект промышленной революции.

    Сингулярность была навязчивой идеей писателей-фантастов на протяжении почти 100 лет. В этих произведениях история редко заканчивалась благополучно. Возможно, наиболее известным примером является фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», рассказывающий о последствиях появления искусственного интеллекта под названием «Скайнет», который самосовершенствуется и обретает самосознание, прежде чем решить, что его создатели представляют для него наибольшую угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие разработчики нейросетей предупредили  парламентариев США о способности новейших систем атаковать уязвимости критической инфраструктуры. Маск в апреле предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора. OpenAI превратит ChatGPT в суперприложение перед IPO.

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    26 июля 2026, 20:55 • Новости дня
    NBC News: Военные США перестали сбивать часть иранских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные намеренно пропускают часть ракет и беспилотников, если анализ траектории показывает их падение вдали от людей и критической инфраструктуры, пишет NBC News.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов избирательно подходят к уничтожению иранских воздушных целей, передает РБК со ссылкой на NBC News. По данным высокопоставленных источников в администрации США, командование предпочитает не тратить перехватчики впустую. Эта тактика применяется с первых дней конфликта: снаряд не сбивают, если он не угрожает американским силам, критически важным объектам или союзникам.

    Такой подход продиктован соображениями экономии, ведь стоимость одного американского перехватчика может достигать нескольких миллионов долларов. Военные позволяют ракетам наносить удары даже по собственным базам, если там временно нет личного состава. Чиновники признают рискованность подобной стратегии, хотя о пострадавших из-за нее пока не сообщалось.

    Расчеты ПВО специально обучены игнорировать цели, траектория которых ведет в воду или безлюдные районы. Всего за время боевых действий Иран выпустил от 8,5 до 8,8 тыс. ракет и беспилотников. Однако американские источники отмечают низкую точность этих атак, из-за чего снаряды часто просто не попадают в цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал финансовую нецелесообразность использования дорогих систем ПВО против дешевых беспилотников.

    Массовое применение Ираном ударных дронов истощило запасы американских ракет-перехватчиков.

    Комментарии (5)
    26 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

    Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.

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