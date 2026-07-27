ИИ-корпорации потратили рекордные суммы на лоббирование в США

FT: Ведущие ИИ-компании потратили рекордные суммы на лоббирование в США

Tекст: Мария Иванова

Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта направляют рекордные средства на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Их главная цель – повлиять на американские правила работы ИИ и смягчить регулирование, пишет газета Financial Times.

По официальным данным, Open AI в первой половине 2026 года почти удвоила затраты на лоббирование на федеральном уровне, доведя их до рекордных 2,22 млн долларов. В свою очередь, Anthropic увеличила расходы почти втрое, достигнув показателя в 3,53 млн долларов, отмечает ТАСС.

Ключевым вопросом для корпораций стали федеральные правила выпуска новых моделей.

Эта проблема обострилась после того, как власти США применили экспортный контроль для ограничения распространения модели Anthropic Fable, сославшись на соображения кибербезопасности. Кроме того, разработчики стремятся повлиять на политику строительства и энергоснабжения дата-центров, а также на правила раскрытия параметров ИИ-моделей. Издание отмечает, что ранее корпорации безуспешно пытались убедить Конгресс запретить регулирование ИИ на уровне штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители компании Anthropic приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений на нейросеть Fable.

Руководство стартапа OpenAI предложило передать американскому государству 5% своих акций для снижения общественного давления.

Администрация США запустила масштабную программу контроля доступа частного бизнеса к передовым моделям искусственного интеллекта.