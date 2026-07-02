Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Создатель ChatGPT предложил отдать властям США часть акций
FT: Компания OpenAI предложила передать администрации США 5% акций
Разработчик известного чат-бота ChatGPT готов уступить государству часть ценных бумаг на фоне растущего недовольства политиков влиянием технологических корпораций, пишет Financial Times.
Американский стартап с капитализацией 853 млрд долларов инициировал предварительные переговоры с Белым домом. Руководство компании намерено передать государству 5% активов, передает ТАСС.
Подобный шаг призван снизить общественное давление из-за стремительного развития искусственного интеллекта.
Политики и советники президента США активно выступают за жесткое регулирование отрасли. Их беспокоит масштабное строительство центров обработки данных, а также угрозы для рынка труда и кибербезопасности.
«Предоставление общественности финансовой доли в компании – лучший способ разделить выгоды от искусственного интеллекта», – заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
Предложенная инициатива подразумевает аналогичные действия со стороны других американских технологических гигантов. Однако пока неизвестно, согласятся ли конкуренты поддержать эту идею.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство OpenAI перенесло выход компании на биржу на 2027 год.
Разработчики начали подготовку крупнейшего обновления нейросети ChatGPT с функциями персонального помощника.
В мае стартап Anthropic обогнал создателей ChatGPT по уровню рыночной капитализации.