Соцфонд объявил о росте пенсий по старости и инвалидности в ряде случаев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рост произойдет без необходимости в подаче заявлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение фонда.

В частности, при увольнении пенсионера размер выплат будет пересчитан с учетом всех индексаций, прошедших за время его трудовой деятельности.

Для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии возрастет на 50%. Тем, кто трудился от 20 лет в местностях, приравненных к северным районам, прибавка составит 30%. Обязательным условием является наличие общего страхового стажа от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Помимо этого, россиянам, достигшим 80 лет или получившим первую группу инвалидности, установят фиксированную выплату в двойном размере, а также назначат надбавку на уход.

Уточнить актуальный размер пенсии граждане могут через портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах или клиентских службах Социального фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов напомнил о плановом автоматическом перерасчете выплат с 1 августа.

Соцфонд повысил накопительные пенсии более 133 тыс. россиян на 17,3%.

Доцент РУДН Станислав Копылов рассказал о праве пожилых граждан на автоматическое увеличение выплат после увольнения.