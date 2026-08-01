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Социальный фонд повысил накопительные пенсии более 133 тыс. россиян
Социальный фонд России провел плановый перерасчет накопительных пенсий, увеличив их размер на 17,3% для более чем 133 тыс. человек с 1 августа.
Это повышение не зависит от трудового статуса пенсионера и обусловлено доходами от инвестирования пенсионных накоплений, передает РИА «Новости».
«Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%», – сообщили в пресс-службе фонда. Кроме того, срочные пенсионные выплаты, которые получают более 34 тыс. россиян, выросли на 19,32%.
Фонд также установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Эти средства получили более 105 тыс. человек, на чьих лицевых счетах появились дополнительные накопления после первичного назначения выплаты. Накопления граждан формировались из страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год, инвестиционного дохода и средств материнского капитала.
Напомним, Социальный фонд в конце июля анонсировал автоматический перерасчет накопительных частей пенсий.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил размер августовского повышения выплат в 17,3%.
Заведующий лабораторией Президентской академии Александр Абрамов назвал среднюю сумму ежемесячной прибавки от накопительной части в размере 1,6 тыс. рублей.