Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
Футболисты молодежного «Факела» избежали травм в аварии на трассе М-4 «Дон»
Клуб: Футболисты молодежной команды воронежского «Факела» не пострадали в ДТП в Тульской области
Футболисты молодежной команды воронежского «Факела» остались невредимыми в результате аварии на трассе М-4 в Тульской области, когда их автобус столкнулся с грузовиком ЗИЛ, сообщили в пресс-службе воронежского клуба.
По сообщению пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего футболистов молодежной команды «Факела», произошло в Тульской области, передает ТАСС. Авария произошла 28 сентября около 3.00 мск на 309 км федеральной трассы М-4 «Дон».
По данным пресс-службы управления ГИБДД по Тульской области, автобус столкнулся с грузовиком ЗИЛ, после чего грузовая машина врезалась в барьерное ограждение и съехала в кювет. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте, а его пассажир получил медицинскую помощь и был отпущен.
Пресс-служба воронежского клуба подтвердила, что футболисты не пострадали в этой аварии. «Да, такая авария произошла. Все футболисты целы», – сообщили в клубе. Команда возвращалась из Калининграда, где проводила матч Молодежной футбольной лиги.
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