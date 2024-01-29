В ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале погибли три человека

Число погибших в ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале выросло до трех человек

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что три человека скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля «Ситроен», травмы получили тренер и двое детей, они уже доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, передает ТАСС.

Согласно данным следствия, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, 29 января на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки «Ютонг» с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroen.

«Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается», – сказал он.

По версии следователей, от сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В данный момент автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта.

Ранее пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и восемь пострадали.

