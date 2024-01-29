Расчёт был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.0 комментариев
В ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале погибли три человека
Число погибших в ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале выросло до трех человек
Число погибших в результате ДТП на Урале с автобусом детской хоккейной команды выросло до трех человек, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уточняется, что три человека скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля «Ситроен», травмы получили тренер и двое детей, они уже доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, передает ТАСС.
Согласно данным следствия, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.
Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, 29 января на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки «Ютонг» с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroen.
«Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается», – сказал он.
По версии следователей, от сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В данный момент автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта.
Ранее пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и восемь пострадали.