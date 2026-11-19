Путин призвал Европу прекратить «политическую диарею»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я вам скажу откровенно: нас американцы все призывают наладить отношения с Европой, но мы с ними не портили отношения – эту политическую диарею надо прекращать. Что они там говорят о каких-то нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь? Это первое», – сказал Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«А второе, из этого вытекающее, что? Надо какой-то диалог наладить с ними, а потом уже общаться, в том числе и на таких международных площадках», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о продвижении Россией инициативы Большого евразийского партнерства.

В прошлом месяце он выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом.

В том же месяце Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.