70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?13 комментариев
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к переговорам по безопасности
Бернем: «Коалиция желающих» готова к обсуждению безопасности в Европе
Государства «коалиции желающих» готовы к серьезным переговорам по европейской безопасности, но только после мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил британский премьер-министр Энди Бернем.
«Мы готовы вступить в серьезные дискуссии по вопросам европейской безопасности при условии, что им будет сопутствовать столь же серьезное обсуждение, и, что крайне важно, только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией», – цитирует Бернема РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что работа над европейской безопасностью – большой и важный шаг для Европы.