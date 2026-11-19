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ВС России поразили доставлявший в Одессу грузы для ВСУ сухогруз
Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ в Черном море
Вооруженные силы России поразили морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса грузы военного назначения для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.
Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Max.
В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему военные грузы для украинской армии в порт Одессы.
В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии.
В начале месяца российские беспилотники поразили в Черном море сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии.