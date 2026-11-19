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Польша начала переговоры с США о закупке крылатых ракет Tomahawk
Заместитель министра национальной обороны Польши прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно.
Темой их беседы стало приобретение Варшавой американских крылатых ракет, передает РИА «Новости». «Мы говорили о постоянной американской базе в Польше, покупке Польшей крылатых ракет Tomahawk, совместных промышленных проектах и безопасности восточного фланга НАТО», – написал Томчик в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешных переговорах с Вашингтоном о приобретении крылатых ракет Tomahawk.
Летом Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.
Ранее передачу американских крылатых ракет Tomahawk Киеву временно отложили на фоне переговоров между Россией, США и Украиной.