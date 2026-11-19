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Боевики «Азова» получили тюремные сроки в ДНР
Двоих боевиков «Азова» приговорили в ДНР к 20,5 и 21 году колонии
Прокуратура Донецкой народной республики сообщила о вынесении приговора боевикам украинского националистического полка «Азов*» Кириллу Матию и Дмитрию Двойных, получившим 20,5 и 21 год колонии.
Южный окружной военный суд и Верховный суд ДНР приговорили боевиков запрещенного в России террористического полка «Азов*» Дмитрия Двойных (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Кирилла Матия к 21 и 20,5 года лишения свободы в колонии строгого режима соответственно, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Гражданин Украины Двойных признан виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности. Осужденный добровольно вступил в ряды подразделения в 2021 году, служил водителем и принимал участие в боевых действиях, а весной 2022 года был взят в плен российскими военнослужащими.
Матий осужден за убийство по мотивам политической и идеологической ненависти и жестокое обращение с гражданским населением. Следствие установило, что весной 2022 года на боевой позиции на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» он застрелил проходившего мимо мирного жителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет России сообщил о приговоре двум боевикам формирования.
В сентябре Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения еще троих украинских военнослужащих.
Весной прокуратура ДНР сообщила об осуждении пленного оператора разведки на 20 лет колонии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ