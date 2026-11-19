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Эксперт: Признание деятельности Wikimedia нежелательной в России становится все более вероятным
Поддерживающая «Википедию» американская некоммерческая организация Wikimedia рискует получить статус нежелательной организации в России после того, как Генпрокуратура направила ей предупреждение за ведение деструктивной антироссийской деятельности, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. При этом, по их мнению, возможные ограничения не оставят пользователей без онлайн-энциклопедии – альтернативные площадки уже давно работают в нашей стране.
«Государство неоднократно обозначало свои требования к энциклопедии, однако спорные вопросы оставались нерешенными. И не стоит рассчитывать, что после официального предупреждения ситуация сама собой изменится. Конечно, юридически вопрос еще не закрыт, но, на мой взгляд, признание деятельности Wikimedia нежелательной в России становится все более вероятным», – считает телерадиоведущий, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.
При этом, по его мнению, россиянам точно не нужно переживать из-за возможных ограничений – «Википедия» уже давно не является единственным источником энциклопедических знаний в интернете. «Есть альтернативные проекты, в том числе «Рувики», которая активно развивает собственную базу материалов, делает акцент на их редакционной проверке, привлечении экспертов и контроле качества публикаций», – отмечает он.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков подчеркивает, что Wikimedia довольно долго и последовательно шла именно к такому развитию событий.
«Претензии российских регуляторов возникли далеко не вчера, были требования удалить запрещенные материалы, были судебные разбирательства и штрафы. Но принципиальных изменений, судя по всему, так и не произошло. Поэтому нынешнее предупреждение Генпрокуратуры выглядит не неожиданным решением, а закономерным продолжением конфликта, который накапливался годами», – разъясняет он.
Напомним, в четверг Генеральная прокуратура России направила фонду Wikimedia Foundation предупреждение о возможном признании деятельности организации нежелательной, если фонд продолжит информационную кампанию, направленную на дестабилизацию обстановки в России.
Wikimedia Foundation – американская некоммерческая организация, поддерживающая «Википедию» и другие интернет-проекты. Роскомнадзор ранее включил фонд в перечень иностранных компаний, подпадающих под требования закона о «приземлении», сообщает «Интерфакс».
Российские суды неоднократно штрафовали организацию за неудаление запрещенной информации. Так, 10 ноября 2026 года Таганский районный суд Москвы назначил Wikimedia Foundation штраф в размере 15,2 млн рублей. В апреле того же года фонд оштрафовали на 3,5 млн рублей за аналогичное нарушение.
По данным Роскомнадзора, в «Википедии» остаются материалы, которые ведомство квалифицирует как фейки о ходе СВО. За неудаление запрещенной информации Wikimedia Foundation маркируется в поисковых системах как нарушитель российского законодательства, передает ТАСС.