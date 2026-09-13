На одном из предприятий Нижнекамска возник пожар из-за дрона

Tекст: Катерина Туманова

«Нижнекамск ранним утром в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА. В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что при атаке дронов на жилой дом пострадали четыре мирных жителя, им оказывается медицинская помощь.

«Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12. Их состояние под пристальным вниманием врачей», – добавили в пресс-службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при массированной атаке дронов на Татарстан 20 августа пострадали люди. В начале августа число госпитализированных после атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 27 человек.

Силы ПВО в течение 12 сентября сбили 53 украинских БПЛА на российскими регионами.



