Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
В AmCham поддержали идею бизнес-форума России, США и Германии
AmCham поддержала идею Дмитриева о проведении бизнес-форума России, США и ФРГ
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии в 2027 году.
AmCham Russia одобрила инициативу организации трехстороннего делового форума между Россией, США и Германией, передает ТАСС. «Предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева о проведении в 2027 году трехстороннего бизнес-форума мы рассматриваем как позитивный и своевременный шаг. Любая площадка, способствующая восстановлению делового диалога и возвращению здравого смысла, заслуживает внимания», – заявил президент AmCham.
Эйджи добавил, что в условиях глобальной экономической взаимозависимости участие Германии как ведущей экономики Европы позволит создать обширную платформу для обсуждения проблем, важных как для этих государств, так и для всего мира.
Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году.
Президент AmCham Роберт Эйджи летом рассказал о стремлении американских компаний вернуться в Россию.
Представители немецких деловых кругов весной продемонстрировали готовность к возобновлению партнерства с Москвой.