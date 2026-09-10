Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.2 комментария
Российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов
ВС России взяли в плотное кольцо украинских операторов дронов в Харьковской области, которые регулярно наносили удары по мирным жителям Харьковской и Белгородской областей, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Среди боевиков киевского режима, зажатых в плотное кольцо на северо-востоке Харьковской области, есть часть украинских операторов беспилотников, которые на протяжении долгих месяцев методично наносили удары по гражданской инфраструктуре и запугивали мирных жителей освобожденных районов Харьковщины и приграничья Белгородчины», – заявил Ганчев, передает ТАСС.
Он добавил, что любые попытки противника вырваться из окружения оперативно пресекаются российскими подразделениями. Единственным шансом сохранить жизни для оказавшихся в кольце солдат остается добровольная сдача в плен.
Вооруженные силы России продолжают планомерно уничтожать заблокированные силы противника. Для этого активно применяются расчеты беспилотных систем, тяжелая артиллерия и другие средства поражения, подчеркнул руководитель администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, окруженные в Харьковской области украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российской авиации.
Днем ранее Вооруженные силы России сузили кольцо окружения группировки противника восточнее Волчанска.
Многие военнослужащие ВСУ добровольно сдаются в плен.