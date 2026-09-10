Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
С экс-главы спецслужб Киргизии сняли обвинение в подготовке захвата власти
Суд снял обвинения в захвате власти с экс-главы спецслужб Киргизии Ташиева
Бывшего руководителя спецслужб Киргизии Камчыбека Ташиева больше не обвиняют в подготовке государственного переворота, статью изменили на воспрепятствование избирательным правам, сообщил адвокат Латыпбек Нуралимов.
По словам адвоката Латыпбека Нуралимова, статью переквалифицировали на воспрепятствование избирательным правам, передает РИА «Новости».
«Статья была переквалифицирована с попытки захвата власти на воспрепятствование избирательным правам», – уточнил защитник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд приговорил Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы по делу о попытке захвата власти.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров освободил его от должности главы Государственного комитета национальной безопасности.
На пост руководителя данного ведомства назначили Жумгалбека Шабданбекова.