Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Пожар на иностранном судне в Китае унес жизни 20 человек
Пожар на ремонтируемом иностранном судне в Китае унес жизни 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара на ремонтировавшемся иностранном судне в Китае, сообщило агентство «Синьхуа».
Трагедия произошла на иностранном судне, находившемся на ремонте в одном из китайских портов, передает ТАСС. В момент возгорания на борту находились 42 человека.
Председатель КНР Си Цзиньпин обратил особое внимание на инцидент и поручил властям оперативно расследовать причины смертельного пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трагический инцидент с иностранным сухогрузом произошел на территории судоремонтного завода в китайском городе Циндао.
В июле текущего года в порту Ухань на прибывшем контейнеровозе прогремел взрыв с последующим пожаром.
В августе на ремонтировавшемся в КНР российском судне при невыясненных обстоятельствах погибли четыре члена экипажа.