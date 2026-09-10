Пожар на иностранном судне в Китае унес жизни 20 человек

Пожар на ремонтируемом иностранном судне в Китае унес жизни 20 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия произошла на иностранном судне, находившемся на ремонте в одном из китайских портов, передает ТАСС. В момент возгорания на борту находились 42 человека.

Председатель КНР Си Цзиньпин обратил особое внимание на инцидент и поручил властям оперативно расследовать причины смертельного пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трагический инцидент с иностранным сухогрузом произошел на территории судоремонтного завода в китайском городе Циндао.

В июле текущего года в порту Ухань на прибывшем контейнеровозе прогремел взрыв с последующим пожаром.

В августе на ремонтировавшемся в КНР российском судне при невыясненных обстоятельствах погибли четыре члена экипажа.