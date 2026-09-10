Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Экс-глава ГКНБ Киргизии Ташиев получил условный срок
Бывший руководитель государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и семеро других политиков приговорены к четырем годам лишения свободы условно, сообщил адвокат Латыпбек Нуралимов, представляющий интересы бывшего спикера парламента.
«Назначили четыре года лишения свободы, но применили пробацию, потому что преступление менее тяжкое», – отметил защитник, передает ТАСС.
Ранее юрист уточнил, что обвинение в отношении Ташиева, а также бывшего спикера парламента Нурланбека Тургунбека уулу, экс-главы МВД Курсана Асанова и бывшего вице-премьера Аалы Карашева переквалифицировали.
Первоначальная статья о попытке насильственного захвата власти была заменена на нарушение избирательного права.
В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров освободил чиновника от должности главы Госкомитета национальной безопасности.
Спустя два дня спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку по собственному желанию.
В июле суд Бишкека приговорил Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы за попытку захвата власти.