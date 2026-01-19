В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера

Tекст: Вера Басилая

Детские сады должны работать до восьми часов вечера, поскольку действующий график уже не отвечает запросам современных семей, заявила Наталья Москвитина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, передает РИА «Новости».

По ее словам, нынешний режим устарел, а родителям часто не удается забрать ребенка вовремя из-за окончания рабочего дня только к 19.00.

Москвитина подчеркнула, что детский сад не обязательно должен быть полностью укомплектован воспитателями до позднего вечера, но младший персонал и нянечки должны обеспечивать безопасность и возможность пребывания ребенка в саду до восьми часов вечера.

«Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил», – добавила Москвитина.

Из-за несовпадения графиков родителей и детских садов возникает «слепая временная зона», которую необходимо устранить на законодательном уровне.

По мнению Москвитиной, эта проблема напрямую связана с демографией, поскольку семьи с одним ребенком и ипотекой вынуждены отказываться от рождения второго ребенка из-за необходимости полнее сосредотачиваться на работе и быте.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на необходимость комплексного подхода к реновации детских садов. Президент отметил, что обновление учреждений должно сопровождаться созданием дополнительных ясельных групп. Глава государства также предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.