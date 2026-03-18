Министр нефти Ирака сообщил о запуске экспорта нефти через турецкий порт Джейхан
Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иракское государственное агентство INA. По его словам, перекачка стартует в среду, 18 марта, в 10.00 по московскому времени. Заявление прозвучало во время его выступления в парламенте Ирака.
В тексте сообщения пресс-офиса парламента отмечается: «В ходе своего выступления в парламенте министр нефти подтвердил, что перекачка нефти из порта Джейхан начнется в среду в 10.00». Возобновление поставок через Джейхан имеет стратегическое значение для экспорта иракской нефти, ранее прерванного из-за технических и политических причин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака приостановили добычу нефти на крупнейшем месторождении Румейла из-за сбоев в экспортных операциях.