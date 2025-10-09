Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском
Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.
Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять задачи по закреплению на позициях в районе Купянска, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Информация об этом была получена благодаря радиоперехватам переговоров украинских офицеров.
В одном из перехватов слышно, как двое офицеров ВСУ обсуждают отказ солдат выдвигаться на позиции для подготовки укреплений. Командир бригады объясняет: «что их просто «разберут» на этом участке». Руководство требует, чтобы тогда сам командир отправился на позиции, но тот ответил отказом, подчеркнув, что «не готов к этому».
По данным российских силовиков, такие случаи отказа от выполнения боевых задач становятся все более частыми в подразделениях ВСУ на купянском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ используют роботизированные системы в районе Купянска. Силовые структуры рассказали, что украинские солдаты длительное время находятся без провизии под Купянском. Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах города.