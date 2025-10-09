Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять задачи по закреплению на позициях в районе Купянска, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Информация об этом была получена благодаря радиоперехватам переговоров украинских офицеров.

В одном из перехватов слышно, как двое офицеров ВСУ обсуждают отказ солдат выдвигаться на позиции для подготовки укреплений. Командир бригады объясняет: «что их просто «разберут» на этом участке». Руководство требует, чтобы тогда сам командир отправился на позиции, но тот ответил отказом, подчеркнув, что «не готов к этому».

По данным российских силовиков, такие случаи отказа от выполнения боевых задач становятся все более частыми в подразделениях ВСУ на купянском направлении.

