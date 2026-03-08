Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Атака вражеского дрона была отбита военными на подлете к городу, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, атаковавшего Москву», – написал градоначальник.
Сейчас на месте падения обломков сбитого аппарата работают специалисты экстренных служб.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский.